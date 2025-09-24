Luego del viaje que realizó el príncipe Harry a Reino Unido para encontrarse con su padre, el rey Carlos III, y acordar una reconciliación, un experto ha dicho que Meghan podría tener un colapso mental.

Según señaló una psicóloga a medios estadounidenses, Meghan Markle podría desarrollar problemas mentales, similares a los que afirmó tener durante su estancia en Inglaterra como parte de la familia real y que la llevaron a querer suicidarse.

La experta Clare Deacon ha dicho que, si Harry llegara a solucionar sus problemas familiares y regresara como un miembro activo, Meghan tendría una “recaída en el periodo más oscuro de su vida”, además de sentirse “amenazada y provocada”. Una persona cercana al círculo de la duquesa respalda estas afirmaciones.

“La renovada cercanía de Harry con su familia ha inquietado mucho a Meghan”, señaló una fuente cercana a la duquesa de Sussex con respecto a la reunión del príncipe Harry con Carlos en Londres hace casi dos semanas.

El informante asegura que Markle no quiere volver a ser parte de la monarquía ya que luchó “demasiado para liberarse de esa vida” y le preocupa que, al regresar al palacio, se abran cicatrices que la llevaron al borde del suicidio.

En torno a los comentarios de la fuente y del encuentro entre Harry y su padre, la psicóloga Deacon afirma que Meghan no ha sanado su trauma a pesar de la distancia y de la vida que inició con Harry y sus hijos en California y que regresar a la familia real podría traerle de vuelta “miedos, dudas y comportamientos protectores del pasado”, además de despertarle el deseo de morir.

“La distancia no lo borra, e incluso años después, volver a un espacio que alguna vez se sintió emocionalmente inseguro puede activar miedos, dudas y comportamientos protectores del pasado”, dijo.

“Si la reconciliación condujera a un regreso o a una mayor presencia en el Reino Unido, Meghan podría, comprensiblemente, sentirse en conflicto, dividida entre el deber, la identidad y la paz que ha construido desde entonces”, apuntó.

“Existe un peligro real de que la reunión real de Harry haga que Meghan vuelva a caer en viejos hábitos. Ha trabajado duro para encontrar su voz y recuperar su bienestar, y el regreso de Harry a la vida real podría trastocar por completo ese progreso, con consecuencias potencialmente catastróficas y mortales para su salud mental”, afirmó la experta.

Los amigos de la duquesa le han dicho a la prensa estadounidense que un posible regreso a la monarquía le traería conflictos en varios aspectos de su vida, en especial porque ahora tiene a sus hijos Archie y Lilibet y no desea que pasen por los mismos problemas que ella enfrentó como una figura mediática.

“Meghan ha dejado claro a sus amigos que hará lo que sea para proteger a sus hijos de los problemas que ella enfrentó”, apuntó otro insider.

A pesar de las amenazas que rondan la salud mental de su esposa, el príncipe Harry desea regresar a Reino Unido e introducir a sus dos hijos en la familia real, además quiere pasar más tiempo en su tierra natal

Hasta el momento se sabe que Carlos le negó el regreso al reino como miembro activo poniendo por delante los deseos de la reina Isabel II de no dejar que alguien de la institución esté “mitad adentro, mitad afuera” de la familia real trabajadora.

Asimismo, Harry no ha obtenido el perdón de su hermano William, por lo que le será más complicado regresar a sus deberes.