Sabrina Carpenter realizó una sesión fotográfica para Vogue Italia, para la que posó más bella que nunca, ataviada con varios looks de lujo, dentro de una estética vintage, al estilo Brigitte Bardot.

La cantante posó para la revista de moda luciendo un minishort satinado de Olivia von Halle, a juego con un bralette de Eres y tacones Mary Jane, diseñados por Manolo Blahnik. Otro atuendo que modeló fue un body blanco con encaje de Dolce & Gabbana, zapatillas de tacón de Prada y joyería de Cartier.

Sabrina, de 26 años, compartió algunos detalles de los looks en su cuenta de Instagram, dejando a sus fanáticos “sin aliento” y sorprendidos por su belleza inigualable. “Mi primer @vogueitalia con foto de @stevenmeiselofficial (...) Un dulce especial gracias a la mejor de las mejores”, escribió en una de las publicaciones.

Para el trabajo con la revista, Sabrina lució varios atuendos e hizo poses inspiradas en una sesión fotográfica realizada en 1963 por la actriz francesa Brigitte Bardot. Incluso la exestrella Disney se mostró con peinados voluminosos y maquillaje impecable que destacaron sus rasgos como en dicho trabajo fotográfico de Bardot.

“La sesión fotográfica, inspirada en las chicas alemanas de los años 60, era melancólica y en blanco y negro, en parte Brigitte Bardot, en parte club nocturno de Berlín”, explicó Vogue Italia en un comunicado lanzado posterior a la colaboración.

Sabrina Carpenter realizó su colaboración con Vogue Italia poco después de haber lanzado con éxito su nuevo álbum Man’s Best Friend, de donde se desprende el sencillo que ha arrasado en las listas internacionales de popularidad Manchild.

La celebridad se ha convertido en todo un ícono de la moda y la música para la generación Z, canalizando looks retros, inspirados en estrellas como Cher o Britney Spears, en cada aparición de alfombra roja que hace.

Por su parte, ha cautivado a la audiencia joven con sus letras pegajosas y divertidas, con las que no teme explotar su belleza y sensualidad, además de burlarse de los hombres que han estado en su vida de forma romántica y le han roto el corazón.

Mientras disfruta del éxito que le ha dado su reciente trabajo de estudio, Sabrina y sus fans esperan el lanzamiento del álbum The Life of a Showgirl de Taylor Swift, donde tiene una colaboración con la cantante en una canción con el mismo nombre.

El álbum de Taylor saldrá a la luz el próximo 3 de octubre.