Luego de casi 5 años de haber renunciado a sus deberes como príncipe y ser parte de la familia real, Harry no podrá regresar a la monarquía, a pesar de la reunión “de la paz” que sostuvo con su padre, el rey Carlos III.

De acuerdo con los informes, el rey decidió que su hijo menor no podrá regresar a la familia real como miembro activo junto a Meghan Markle debido a que no está de acuerdo con la propuesta de Harry de dividir sus tareas reales y residencia entre Estados Unidos e Inglaterra.

Una fuente cercana a la familia le reveló al Daily Mail que Carlos estaría cumpliendo con una regla de la difunta reina Isabel II a través de su decisión: “El rey es un hombre indulgente, pero ha sido absolutamente claro al defender la decisión de su difunta madre de que no puede haber miembros ‘mitad adentro, mitad afuera’ de la familia real trabajadora”.

Según contó el informante, Harry quiere asumir sus responsabilidades reales desde Estados Unidos, junto a Meghan y sus hijos Archie y Lilibet, y regresar a Inglaterra cuando sea necesario.

Otra fuente le contó al tabloide que las propuestas del príncipe Harry con respecto a su papel dentro de la familia y la participación de Meghan hicieron dudar al rey y a otros miembros de la institución sobre recibirlo de vuelta.

“Estas informaciones melosas sobre supuestas fuentes de Sussex son precisamente la razón por la que el rey y la familia real dudan tanto en emprender cualquier camino hacia el acercamiento. Si la intención es fomentar la reconstrucción de la confianza y las relaciones, producen precisamente el efecto contrario”, apuntó el insider.

Al parecer la visita de Estado de Donald Trump de la semana pasada demostró que Carlos tiene un vínculo fuerte con otros miembros de la familia, en especial con William y Kate Middleton, por lo que no le haría falta el apoyo de Harry ni su participación dentro de las actividades de la monarquía.

“Como lo demostró claramente la visita de Estado de la semana pasada, el poder y el impacto de la monarquía moderna residen en el vínculo inquebrantable entre el Rey y el Príncipe de Gales, apoyados por otros miembros trabajadores de la familia”, señaló dicha fuente.

Precisamente, la visita del presidente de Estados Unidos y de su esposa Melania Trump causó revuelo luego de que Trump enviara una indirecta a los duques de Sussex declarando su admiración por Kate y William.

Mientras dirigía su discurso al rey, durante la cena de Estado en el Castillo de Windsor, el presidente lo elogió por haber criado “a un hijo extraordinario”, refiriéndose solamente al príncipe William; también elogió a Kate Middleton ignorando también el parentesco que tiene Meghan con la familia real.

“Sólo quiero decir que Su Majestad también ha criado a un hijo extraordinario en Su Alteza Real, el príncipe de Gales. Realmente asombroso. Lo hemos conocido y creo que tendrá un éxito increíble en el futuro”, señaló Trump.

Previo a la visita de Trump a Reino Unido se informó que Harry, durante el encuentro con su padre, le rogó de rodillas que intercediera a su favor ante el presidente de Estados Unidos con respecto a su visa y residencia en dicho país.

Fuentes cercanas al rey le dijeron a Radar Online que Harry le pidió de rodillas a Carlos que abogara por él ante Trump para que su residencia en Estados Unidos esté garantizada a pesar de que el presidente ha amenazado en varias ocasiones con deportarlo y quitarle la visa debido a sus antecedentes con el consumo de drogas.