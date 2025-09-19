En medio de los esfuerzos que han hecho la familia de Bruce Willis para enfrentar los síntomas de la demencia frontotemporal que padece, el actor reapareció en las redes sociales.

El protagonista de la saga "Duro de Matar" tiene tres hijas con la actriz Demi Moore: Rumer, Scout y Tallulah. Una de ellas compartió una tierna foto abrazando a su padre.

Scout Willis, de 34 años de edad, fue la responsable de publicar la foto familiar más reciente del actor.

La foto fue compartida a casi un mes de que se diera a conocer que Emma Heming, esposa de Bruce, informara que había ingresado a su marido a una casa de reposo para que fuera supervisado las 24 horas del día.

La imagen de Scout aparece en un carrusel de fotografías que subió a su Instagram este jueves pasado, titulado: "Noticias tardías de un verano de maravilla".

En ella, Bruce Willis está acompañado de su hija Talluha, de 34 años, y de Scout.

Aunque no detallan la fecha precisa ni el lugar donde fue captado el momento, los tres aparecen riendo, abrazados y sentados en una silla de mimbre en lo que parece una terraza.

La última foto que había subido Scout de su padre fue en marzo de 2025, con motivo de su cumpleaños. En ese momento publicó una serie fotos y videos en los que le expresó su cariño y admiración.

Luego de una serie de análisis médicos y revisiones constantes que lo alejaron de los reflectores de Hollywood, en 2023, el actor de 70 años recibió el diagnóstico definitivo de demencia frontotemporal.

Desde entonces el ícono de las películas de acción junto con su esposa Emma y sus hijas pequeñas, Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años, han transformado su vida para atender los síntomas del padecimiento, como: problemas en la memoria, dificultad en el habla y movimiento.

La esposa de Willis se ha enfrentado una serie de críticas por haber internado al actor en una casa de reposo.

Ante ello, ha aclarado que el lugar queda cerca de su residencia lo que permite que sus hijas sigan en contacto con él.

Demi Moore y Julia Roberts han expresado su apoyo y empatía a la familia de Bruce desde un inicio.