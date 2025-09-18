Los fans de Bad Bunny se tomaron muy en serio eso de “Debí tirar más fotos”, pues incluso dañaron la privacidad del dueño de la “casita” real en la que el cantante se inspiró para recrear al centro del escenario de la serie de los conciertos que dio en Puerto Rico.

De acuerdo con la conductora Flor Rubio, Bad Bunny podría enfrentar una demanda por al menos un millón de dólares por daños y angustia emocional.

¿Quién demandó a Bad Bunny?

El quejoso es un hombre de 84 años de edad, viudo, que no sabe leer ni escribir, es identificado como Román Carrasco Delgado, cuya famosa casita se ubica en Humacao, al sureste de la isla caribeña

El hombre acusa que desde que el cantante puertorriqueño usó una réplica de su casa, los fanáticos y turistas se han trasladado al pueblo a conocer el inmueble original.

Aseguró que ha sido tal la afluencia de curiosos que le quitaron su privacidad.

Pese a que, en un inicio, el equipo del intérprete de "Un baile inolvidable" le informó a Roman que usarían la imagen de la casita, no le fue aclarado las formas ni el alcance, por lo que, a cambio, presuntamente, sólo le dieron aproximadamente 10 mil dólares y lo hicieron firmar un celular "en blanco".

La famosa "casita" que fue construida por la familia de Román apareció el documental del cantante que fue publicado en sus plataformas y y a la fecha cuenta con millones de reproducciones, además, aparece en la mercancía que se vende de Bad Bunny.

Ante ello, se señala que el trato pudo haber sido injusto y le ha traído repercusiones emocionales al dueño.

Según medios especializados reportaron que en la demanda presentada en Puerto Rico, el quejoso precisa que no busca dañar a Bad Bunny ni a los implicados solo quiere una compensación justa.

Durante la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico fueron invitados varios personajes del espectáculo que justo disfrutaban del evento bailando y cantando desde la casita colocada como parte del escenario.

Entre los personajes que disfrutaron los conciertos están Belinda, Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricky Marti.