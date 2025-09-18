Ya salieron a relucir la serie de exigencias que tuvieron que cumplir los promotores que llevaron a la familia Aguilar a los festejos del 15 de septiembre que se realizaron en Guadalajara, Jalisco.

Pese a que miles de personas firmaron una petición dirigida al gobernador Pablo Lemus para que cancelara ese concierto, Pepe, Ángela y Leonardo sí pisaron el escenario tapatío.

Durante el programa de radio de Jessy Cervantes, se dio a conocer que para su llegada al hotel, los Aguilar fueron custodiados bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Además, los cantantes de música regional mexicana pidieron que el hotel donde serían hospedados tendría que estar muy cerca al recinto donde darían el concierto, ya que, supuestamente, también pidieron que estuviera alfombrado de punto a punto.

Para complacer las peticiones de los artistas, se colocó una alfombra negra desde el hotel al escenario principal del concierto, la cual fue decorada a los costados con flores.

Como parte de las medidas de seguridad, la familia Aguilar pidió que nadie que no estuviera relacionado con su espectáculo podría estar cerca del camino alfombrado o de sus camerinos.

En el programa radiofónico aseguraron que tampoco permitieron que invitados o gente con acreditaciones especiales se acercara a Pepe, Ángela y Leonardo.

Sobre el público presente, revelaron que algunos "fans" llegaron en autobuses a disfrutar el concierto de las fiestas patrias.

Finalmente, la familia Aguilar montó su espectáculo con mariachi, banda, cambios de vestuario, ante aproximadamente 50 mil personas que asistieron al evento gratuito.

Pepe Aguilar compartió el escenario con sus hijos, y por momentos Ángela y Leonardo cantaron de manera individual.

Sobre la participación de Ángela, en las redes sociales se difundió el video aparentemente de ese concierto en el que parte del público la abucheó y otros al grito de: "¡Cazzu, Cazzu!" recibieron a la esposa de Nodal.