Saúl “Canelo” Álvarez tiene una fan que no esperaba y que posiblemente le causó un problema con su esposa, Fernanda Gómez, así lo aseguraron usuarios de redes sociales después de ver el incómodo momento que protagonizaron cuando Sofía Vergara se acercó para saludar y abrazar al boxeador mexicano. Los usuarios afirman que la pareja del pugilista se molestó y reaccionó ante la cercanía que mostraron el Canelo y la colombiana.

La pelea del Canelo contra Terence Crawford atrajo a varios seguidores del deportista tapatío, pero también, a un buen número de famosos que se dieron cita en el Allegiant Stadium de Las Vegas. A este importante evento acudieron Charlize Theron, Marc Anthony, Mark Wahlberg, Charlie Sheen, Lizzo, Wiz Khalifa, Jeremy Renner y Macaulay Culkin, por mencionar algunos.

Una de las celebridades que asistió a la pelea fue Sofía Vergara, de 53 años, quien habría solicitado ver al Canelo antes de la pelea para saludarlo y tomarse una foto con él, momento que quedó guardado para la posteridad en un video que fue compartido por Netflix, la cual transmitió el evento.

En su cuenta oficial de Twitter, Netflix subió el video de dicho encuentro con el siguiente mensaje: “Sofía Vergara visita al Canelo Álvarez detrás del escenario antes de la gran pelea”. Pero no fue el clip en sí lo que llamó la atención, sino la reacción de la esposa del pugilista, quien se ve seria cuando la colombiana y el Canelo se abrazan.

Incluso, el boxeador se ve incómodo y hasta un poco tenso, por lo que no sonríe y se acerca muy poco a Vergara. Desde atrás y a lo lejos, Fernanda Gómez, de 29 años, observa el momento con total seriedad. Finalmente, Sofía se toma la foto con el deportista mexicano, pero Fernanda está en medio de los dos.

“Canelo sabía que era mejor poner a su esposa en la foto lo antes posible”, “¿Por qué está Sofía Vergara ahí, hombre?”, “Su esposa usó muy bien su rol para posicionarse entre ellos”, “Su esposa es muy insegura” y “Parece que Fernanda Gómez quería derretir con la mirada a Sofía Vergara”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Sofía Vergara visits Canelo Álvarez backstage before the big fight. #CaneloCrawford pic.twitter.com/yKHWbmoGNz — Netflix (@netflix) September 14, 2025

Los usuarios también criticaron al Canelo, ya que señalaron que no debió permitir que dicho encuentro sucediera antes de su pelea contra Crawford, ya que eso pudo distraerlo y ser determinante para su derrota la noche del pasado sábado 13 de septiembre.