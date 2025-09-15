El boxeador que derrotó este fin de semana a Saúl "Canelo Álvarez, Terence Crawford, dio mucho de qué hablar desde su técnica para ganarle al mexicano hasta su humildad para entregarle en persona los cinturones después de las fotos oficiales, los cuales en los próximos días le serán enviados con su nombre grabado.

Luego de la victoria tras los 12 asaltos, hizo que los admiradores del puglista estadounidense de 37 años recordaran el día que Crawford salió a defender a la madre de sus seis hijos de un compañero del deporte británico.

De acuerdo con medios deportivos, Alindra Person es la pareja de Terence con quien empezó una relación a inicio de la década de los 2000 y hasta la fecha se mantienen unidos.

El "enfrentamiento" que está resurgiendo en las redes ocurrió entre Crawford y el polémico boxeador Tyan Booth, quien también es youtuber, en 2019.

En un arranque, el influencer escribió en su cuenta de X un mensaje sexista contra Alindra Person, cuestionando su apariencia de forma prejuiciosa y discriminatoria.

" ¿Debería un boxeador tener una novia gorda? ", publicó Booth junto a una foto de la pareja.

Enseguida le llovieron las críticas y miles de cibernautas empezaron a denunciar la cuenta en X.

Por su parte, Terence reaccionó haciendo alusión de que podría viajar en cualquier momento al Reino Unido. "Tenemos pasaportes", publicación que sus admiradores tomaron como respuesta al ataque del británico.

Tyan Booth terminó borrando la publicación en X, pero los seguidores del boxeador estadounidense no perdonaron y continuaron denunciando la cuenta hasta que finalmente lograron que fuera sus pendida.

Terece Crawford mantiene su vida privada un poco reservada, las imágenes que comparte de su familia son en momentos clave y siempre con palabras de cariño, con lo que los mantienen fuera de los reflectores.

En contraste, Alindra tiene su cuenta de Instagram abierta y la usa para compartir su vida personal, aunque son pocas las fotos que comparte con el boxeador, los medios estadounidenses reportan que ella siempre asiste a las peleas de box para apoyarlo, para alentar a sus hijos a que también lo hagan y para demostrarle el respaldo familiar que Terence en ocasiones comparte en redes.