Ya se están afinando los detalles de la tan esperada pelea de box entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford que se realizará este próximo sábado 13 de septiembre en el estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada.

Ambos boxeadores ya están en una de las ciudades más famosas por sus apuestas, y este viernes se dieron cita en el hotel Fontainebleau, donde a puerta abierta se subieron a la báscula y con ellos se anunció que cumplieron son su pesaje, 167.5 libras.

Con motivo de las fiestas patrias en nuestro país, miles de mexicanos verán la pelea. Varios tienen claro que el boxeador jalisciense tiene un récord personal de 63 victorias, dos derrotas y dos empates, además, de que es uno de los deportistas mejor pagados en el país.

Pero, ¿quién es Terence Crawford , el rival del Canelo en esta pelea?

Crawford es un boxeador zurdo, originario de Estados Unidos. Tiene 37 años de edad, dos años mayor que Saúl Álvarez.

En su récord personal tiene 41 peleas ganadas.

Medios deportivos especializados indican que Terence inició su carrera en el deporte desde que era un niño, pero fue hasta los 20 años que ganó una medalla en los Juegos Panamericanos.

Al año siguiente debutó a nivel profesional en un encuentro con Brian Cummings, a quien le ganó por nocaut.

En su carrera como boxeador, Crawford se ha enfrentado a Kell Brook, Amir Khan, Julius Indongo, Hank Lundy y Errol Spence Jr. entre otros.

Entre los títulos que ostenta están:

2016: ganó el cinturón de peso welter de la Organización Mundial del Boxeo ( OMB )

ganó el cinturón de peso welter de la Organización Mundial del Boxeo ( ) 2018: fue campeón de peso welter de la OMB

fue campeón de peso welter de la OMB 2023: se convirtió en el único boxeador en tener cuatro títulos de mayor en dos categorías distintas

¿CUÁNTO DINERO TIENE TERENCE CRAWFORD?

Derivado de los contratos multimillonarios que ha firmado por subirse al ring, acumula una fortuna aproximada de 18 millones de dólares.