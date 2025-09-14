Despojado por Terence Crawford de todos sus títulos mundiales, el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez aseguró que sigue sintiéndose un campeón y que seguirá peleando.

La noche del sábado, la estrella mexicana encajó la tercera derrota de su carrera al ser superado por decisión unánime por el estadounidense Crawford en Las Vegas.

Crawford se apoderó de los cuatro títulos del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg) que Álvarez poseía desde 2021 y se convirtió en el primer boxeador que ha sido campeón indiscutido de tres divisiones.

"Yo sigo sintiéndome un campeón pase lo que pase", afirmó Canelo a la prensa en el Allegiant Stadium.

"Hay que aceptar las derrotas, pero yo voy a seguir haciéndolo", aseguró Álvarez al ser preguntado por cómo se siente sin ser campeón mundial por primera vez en mucho tiempo.

Canelo, de 35 años, no adelantó si entre sus planes está pedirle una revancha a Crawford para recuperar sus cetros.

"Lo único que tengo en mi cabeza es disfrutar a mi familia y a mi hija que acaba de nacer", afirmó el boxeador, acompañado en la mesa por su esposa, Fernanda Gómez.

"En tres o cuatro semanas hablaré con mi equipo y veré qué viene en el futuro (...) Seguramente vienen cosas buenas", sostuvo.

El púgil de Guadalajara, que estuvo alentado por la mayoría de los 70.000 espectadores, dijo que pese a la derrota "fue una gran noche para el boxeo".

"Me siento muy orgulloso de lo que se logró hoy. Como mexicano me siento muy orgulloso de lo que he logrado y de cómo he representado a mi país", dijo Canelo antes de hacer un reconocimiento a su rival.

"Sabíamos que Crawford es un gran boxeador. Hice lo que tenía que hacer, lo intenté con todas mis fuerzas, pero él se merece todo el mérito", admitió. "A veces lo intentas y tu cuerpo no responde, hay que aceptarlo".

- "No es una sorpresa" -

Crawford, que tuvo un breve diálogo con Canelo en la sala de prensa, sacó pecho en su turno ante quienes le auguraban una derrota rotunda en el combate del sábado, para el que ascendió dos divisiones de peso.

"Yo sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí. Es una sorpresa para todos ustedes porque no me creían, pero yo sólo necesitaba la oportunidad", afirmó.

El peleador de Omaha (Nebraska), de 37 años, volvió a poner en valor una carrera en la que ha salido vencedor de sus 42 combates.

"Decían que yo sólo peleaba con don nadies, ¿qué pueden decir ahora?", preguntó.

"Esta es mi victoria más emblemática. Subiendo dos categorías contra un campeón indiscutido, tomarle todos sus títulos, haciendo todo lo que dije que iba a hacer, por supuesto que significa mucho", subrayó Crawford, que atribuyó la frustración de Canelo sobre el ring a sus habilidades.

"Él trató de ser competitivo, pero también respetó mi poder. Lo que más le frustró es que bloqueé sus grandes golpes y le contraataqué", dijo Crawford dejando abierta la puerta a la revancha.

"Estoy abierto a lo que sea", recalcó.