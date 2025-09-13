Para algunos mexicanos septiembre es difícil, trae malos recuerdos y da mucho miedo, ya que durante ese mes han sucedido varias tragedias que han marcado la historia del país. Una joven se viralizó en redes sociales al explicar lo complicado que es vivir un septiembre en México: “No lo entiendes hasta que pides por la vida de personas que no conoces”, señaló.

En los últimos años, septiembre ha tomado un significado diferente para los mexicanos: para muchos, hay temor durante dicho mes, sobre todo porque se han presentado tres terremotos en la misma fecha, el 19 de septiembre: así sucedió en 1985, en 2017 y en 2022.

Ahora, la tragedia de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa suma otro evento desafortunado que ha generado indignación, tristeza, pero también, miedo, porque cientos de personas han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que les pase algo similar a ellos.

Una joven utilizó su cuenta de TikTok para compartir cómo es que los mexicanos enfrentan septiembre y por qué se sienten con tanto temor. En el video, que ya supera los 120 mil me gusta, la usuaria identificada como @rebecavargas.mx narra lo complicado que es este mes.

“No logras entender qué propósito tiene tanto dolor en el mundo hasta que te toca vivir un septiembre en México (…) entiendes el propósito de que septiembre duela tanto cuando terminas limpiando una sangre que no es la tuya”, dice la joven mientras se observan varias imágenes de tragedias sucedidas en el país.

“Y es que en medio de tanto dolor nos convertimos en iguales (…) septiembre nos recuerda que no podemos solos, que necesitamos ser ayudados, que no importa y que jamás debería importar si viene de alguien más bajo, más alto, más claro, más moreno o más limpio, porque el colapso no revisa las cuentas ni las etiquetas de la ropa antes de abrirnos el suelo parejo” agregó la joven, quien se ve visiblemente conmovida.

La usuaria concluye el video diciendo: “Vivir un septiembre en México es conocer el verdadero sentido de la vida; agradecer cuando salgo y agradecer porque llegué”. Los internautas respondieron a las palabras de la joven con cientos de comentarios, tales como, “la vida nos está pidiendo a gritos que debemos estar unidos, que debemos ser más humanos, y tener más empatía por el de a lado”, “los quiero mucho hermanos, aunque no nos conocemos, pero compartimos la misma pena” y “se me enchinó la piel de escucharte. ¡Qué bonito y que manera tan exacta y profunda de describirnos! Gracias”.