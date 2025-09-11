La explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, conmocionó a todos los mexicanos; dicha tragedia despertó el coraje de la población, pero también, hizo revivir a algunos el suceso lamentable que también se vivió hace 40 años: la explosión de San Juanico, en la que murieron más de 500 personas.

El accidente registrado en el Puente de la Concordia ayer miércoles 10 de septiembre de 2025 ha sido uno de los más trágicos registrados en los últimos años; hasta el momento, las autoridades informaron que han fallecido 8 personas y hay más de 90 heridos que son atendidos en distintos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Cuál fue la causa de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia? Apenas se están realizando los peritajes, pero las autoridades especulan que pudo haber sido provocada por un exceso de velocidad de parte del conductor de la pipa, según la fiscal de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde.

Las imágenes de la tragedia sucedida en Iztapalapa que circulan en redes sociales causaron conmoción y hubo quienes mencionaron que dicho suceso se parece a lo acontecido el 19 de noviembre de 1984 en la comunidad de San Juan Ixhuatepec, conocida popularmente como San Juanico, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con reportes, una fuga de gas LP registrada en una de las esferas de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó una explosión de gran magnitud, la cual dejó un saldo de más de 500 personas fallecidas y más de dos mil heridos. Dicha explosión fue alrededor de las 5:40 de la mañana, pero más tarde, se produjeron otros estallidos entre las 6:45 y las 7:30 horas.

El documento “San Juan Ixhuatepec, Memoria de una Emergencia” señala que en la tragedia de San Juanico, 363 personas sufrieron quemaduras de primer grado, 425 de segundo grado y 138 de tercer grado. Además, 32 hospitales de la CDMX y el Estado de México atendieron a 7 mil personas.

Los sobrevivientes de la explosión de San Juanico describen el suceso como un “infierno en la tierra”, debido a la destrucción que dejó el fuego en la zona y en la vida de los pobladores de la comunidad.