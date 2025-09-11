Luego del despliegue del personal de emergencias por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ocurrido este miércoles, cientos de personas intentaron localizar a sus familiares que por la hora del incidente podrían haber estado cerca del paradero de Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México.

Entre las historias que están llamando la atención está la de un elemento de Protección Civil que pudo contestar la llamada de un teléfono quemado de una joven universitaria llamada Ana Daniela Barragán cuya familia estaba intentando localizarla.

Ayer por la tarde, luego de que el Cuerpo de Bomberos mitigara el fuego, medios de comunicación estaban entrevistando al personal de emergencia, cuando uno de los uniformados encontró las pertenencias de una mujer.

Al momento, se percató que estaba entrando una llamada a un celular visiblemente dañado por el fuego y para la sorpresa de los presentes, logró contestar.

El elemento de Protección Civil primero pudo hablar con un hombre, que al parecer es el padre de Ana Daniela, a quien el rescatista explicó que "el teléfono estaba medio quemado, pero se pudo contestar".

Luego le informó: "Voy a ir al hospital Morelos, voy a ver cuántos lesionados hay, si está dentro de ellos te aviso".

📱🔥 #PIPAZO CELULAR QUEMADO AYUDÓ A LOCALIZAR A FAMILIA DE ESTUDIANTE DE LA #UNAM 🚒



👉 Tras la explosión de la pipa de gas en #Iztapalapa, un teléfono dañado por el fuego permitió identificar y contactar a la familia de una estudiante universitaria.



📌 Autoridades confirmaron… pic.twitter.com/KBfc6YmVDF — Daniel Camargo (@_danycamargo) September 11, 2025

Inmediatamente después entró la llamada de la madre que hablaba en un tono asustado, expresó no estar comprendiendo lo que ocurría por lo que le explicaron lo ocurrido en el Puente de la Concordia.

"Aquí estaba el celular tirado junto con unas pertenencias", relató el rescatista. quien en una de sus manos tenía la credencial de la estudiante.

"Ahorita vamos a localizar donde está ella y nos vamos a comunicar con ustedes, ¿está bien?", terminó la llamada.

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han revelado el paradero o el estado de salud de Ana Daniela Barragán, quien es una de las más de 90 personas afectadas por la explosión en Iztapalapa.