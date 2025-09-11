Iztapalapa está de luto este jueves luego de que ayer se incendiara una pipa de gas cerca del paradero Santa Martha Acatitla generando llamas que superaron la altura del Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa.

Los primeros informes revelan que hay víctimas con quemaduras de segundo o tercer grado que son atendidos en las instituciones de salud del gobierno.

De acuerdo con las imágenes difundidas, hay otras que presentaron lesiones menores porque lograron huir o resguardarse de la onda expansiva de la explosión.

Bajo este panorama, en redes sociales se han viralizado al menos un par de trabajadores del área de la salud que han ofrecido su ayuda gratuita para quienes sólo tienen quemaduras menores en alguna parte del cuerpo y que no requieren asistencia vital.

Belinda Sandoval, licenciada en enfermería, mejor conocida en Tiktok como Belinda Heridas publicó la noche de este miércoles un video en los que ofrece su apoyo y un equipo médico para los afectados de la explosión en Iztapalapa que no necesiten hospitalización, "si el paciente está estable, no requiere intervenciones hospitalarias".

"Si tú estás en el área de urgencias y llegas a encontrar pacientes con quemaduras de pequeñas extensiones y de profundidades NO tan comprometedoras, segundo grado superficial y quizá hasta un profundo menor, siempre y cuando no haya otros agravantes, cuenta con nosotros".

Belinda Heridas informó que la ayuda a las víctimas de la explosión se brinda en inmediaciones de Villa Coapa, en la alcaldía Tlalpan. Pidió contactarla para recibir la atención sin costo.

¿Qué hacer en caso de una quemadura?

Exhortó a los familiares de los afectados y a los mismos pacientes con quemaduras a seguir las siguientes recomendaciones para evitar agravar las heridas.

No colocar alimentos en la herida

No aplicar pomadas ni pasta de dientes

Enjuagar con agua potable fría o al tiempo la herida para bajar la temperatura del área

Cubrirla con paños limpios

Buscar ayuda profesional dado el origen de la quemadura, aun cuando esté en un espacio "pequeño" del cuerpo

Cirujano plástico se suma a la causa altruista de Belinda Heridas

A esta ayuda se sumó el doctor influencer Adrián Alfaro, cirujano plástico, ubicado en Toluca, detalló tener experiencia en pacientes adultos y niños con quemaduras.

"Me uno para no solamente con el apoyo física, sino con la experiencia que tenemos en reanimación en cuidados en curaciones en cirugías", mencionó.

Asimismo, exhortó al gremio médico a acercarse a las instituciones de salud pública para brindar la ayuda tras la tragedia ocurrida en Iztapalapa que ha dejado a más de 90 personas afectadas.

Cabe destacar que entre los videos viralizados se muestran a muchas personas que el fuego les consumió la ropa y el cabello, además de mostrarse aturdidos por lo vivido.

Otros presentaban quemaduras sólo en manos, cabeza o piernas, pero que buscaban atención médica.

Ayer, tanto la ciudadanía que estuvo cerca de la explosión y elementos de emergencia brindaron su apoyo a todas las víctimas del incidente.

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México han reportado seis personas fallecidas y 90 personas heridas, 23 de ellas en estado de gravedad.