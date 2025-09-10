TE RECOMENDAMOS
Explota pipa de gas en Iztapalapa: servicios de emergencias y helicópteros se trasladan para atender a los heridos. VIDEOS
Última hora: Trump confirma la muerte Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento de la Universidad del Valle de Utah. VIDEO
Usuarios captaron en video el momento exacto en que se fuga el gas de la pipa que explotó la tarde de este miércoles sobre el puente de la Concordia, en la Calzada Ignacio Zaragoza , a la altura de la colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.
- LEE MÁS: Explosión de pipa en Iztapalapa: al menos 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran graves: Brugada
- LEE MÁS: Estaciones cerradas del Metro, Trolebús y RTP tras explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia
En redes sociales circulan imágenes de la explosión de la pipa que ha dejado varios heridos y unidades calcinadas.
Explota pipa de gas en Iztapalapa: servicios de emergencias y helicópteros se trasladan para atender a los heridos. VIDEOS
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó en X que el incidente ocurrió a las 2:37 pm.
Además de los servicios de emergencia, al lugar han acudido elementos de la Guardia Nacional.
Hasta el momento no hay reportes oficiales del número de heridos y si hay víctimas mortales.
Última hora: Trump confirma la muerte Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento de la Universidad del Valle de Utah. VIDEO
Además de los videos de la explosión, también circulan imágenes de las personas que resultaron con quemaduras graves en su cuerpo, en uno de ellos se muestran dos hombre semidesnudos con la ropa quemada caminando cerca de los policías que intentan alejar a la gente del sitio.