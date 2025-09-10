Usuarios captaron en video el momento exacto en que se fuga el gas de la pipa que explotó la tarde de este miércoles sobre el puente de la Concordia, en la Calzada Ignacio Zaragoza , a la altura de la colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

En redes sociales circulan imágenes de la explosión de la pipa que ha dejado varios heridos y unidades calcinadas.

Hay un video que muestra el momento donde se escapa el gas antes de la explosión de la pipa en el puente de la Concordia. Y se ve un micro. Luego en un video de la SSC se ve lo que parece ser el mismo vehículo. pic.twitter.com/Qk7kebnjIP — Rodrigo Hernández López (@lopezperiodista) September 10, 2025

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó en X que el incidente ocurrió a las 2:37 pm.

Además de los servicios de emergencia, al lugar han acudido elementos de la Guardia Nacional.

Hasta el momento no hay reportes oficiales del número de heridos y si hay víctimas mortales.

‼⚠ TRASCIENDE VIDEO DEL MOMENTO EXACTO EN EL QUE EXPLOTÓ LA PIPA EN EL PUENTE DE LA CONCORDIA 💥😱



👉 Una usuaria del transporte público captó el momento en el que se extendió el fuego tras la #explosión de una pipa de gas en la zona del Puente de la Concordia, en la… pic.twitter.com/BwiLAZhhZh — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 10, 2025

Además de los videos de la explosión, también circulan imágenes de las personas que resultaron con quemaduras graves en su cuerpo, en uno de ellos se muestran dos hombre semidesnudos con la ropa quemada caminando cerca de los policías que intentan alejar a la gente del sitio.