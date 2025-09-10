Derivado de la explosión de la pipa de gas LP y el incendio que este provocó en el cruce de la Calzada Ignacio Zaragoza y puente de la Concordia, las autoridades de la Ciudad de México cerraron el paso vehicular y suspendieron el servicio del transporte público.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se realizaron desvíos a la circulación y evacuaron las personas que estaban en inmediaciones del lugar mientras personal de emergencia realiza las labores para controlar el fuego.

¿Cuáles son las rutas y estaciones cerradas del Metro, Trolebús y RTP que fueron cerradas por el incendio en Iztapalapa?

Se reportó el cierre en ambos sentidos de la autopista México-Puebla , entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia

Cierre de la Calzada Ermita Iztapalapa a partir de la avenida de Las Torres

El RTP suspendió el servicio en la ruta 52, que va de Zapata a Santa Martha, y la Ruta 1 D, de Mixcoac a Santa Martha ha modificado temporalmente su recorrido.

La estación Santa Martha Acatitla, de la Línea A del Metro, ha cerrado el servicio.

Al corte de las 3:34 pm se informó de la suspensión temporal de todo el servicio de la Línea 10 de Constitución de 1917 del trolebús

Suspensión provisional de la Línea 11 que va de Chalco - Parque Tejones

Cablebús: informó sobre la suspensión provisional en la Línea 2 de Constitución de 1917 a San Miguel Teotong

Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos (Capufe) informó sobre el cierre a la altura del kilómetro 16 de la autopista México-Puebla que está bajo su jurisdicción.

16:24 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México Puebla entre Eje 6 Sur y Puente de la Concordia, @Bomberos_CDMX continúan labores para controlar incendio de pipa. #AlternativaVial Eje 10 Sur, Av. Texcoco y Av. Pantitlán, evita la… pic.twitter.com/ltwPRvoItD — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025

Ante ello, exhortó a los conductores a tomar la carretera libre a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos como vía alterna.

¿Cuántos lesionados hay por la explosión de la pipa de gas?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que de manera preliminar hay al menos 18 personas lesionadas por la explosión en el puente de la Concordia.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, dio a conocer que los primeros reportes indican que 70 personas usuarias y dos conductores del servicio de transporte eléctrico resultaron con lesiones menores y con crisis nerviosas.

Destacó que no ameritaron traslado a un hospital y que fueron atendidas en el lugar por personal de emergencias.