La tarde de este miércoles se registró la explosión de una pipa de gas en la colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que, de manera preliminar, hay 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran graves, algunos ya fueron trasladados en Cóndores de la SSC de la ciudad.

"No tenemos hasta ahora registro de personas fallecidas", aclara.

LEE MÁS: Estaciones cerradas del Metro, Trolebús y RTP tras explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

#PuenteDeLaConcordia l Continúan las labores de Policías de la #SSC y @Bomberos_CDMX para la quema controlada del combustible de la pipa que se incendió en la calzada #IgnacioZaragoza a la altura del Puente de la #Concordia, mientras siguen los cierres a la circulación vehicular… pic.twitter.com/XB2MOxKsAr — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 10, 2025

Por su parte, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que se activó un protocolo de emergencia en los hospitales de la zona para recibir a posibles pacientes.

De manera preliminar, el Hospital General de Zona No. 53 reportó el ingreso de 12 personas con quemaduras de segundo y tercer grado, mientras que el Hospital de Traumatología en Magdalena de las Salinas se mantiene en alerta para recibir a pacientes de gravedad.

Las autoridades locales, servicios de emergencia y personal médico trabajan en conjunto para atender a los afectados y se continuará informando conforme se actualice la situación.