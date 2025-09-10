Una pipa de gas explotó este miércoles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza en el cruce con el puente de la Concordia, a la altura de la colonia Lomas de Zaragiza, alcaldía Iztapalapa.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó en X el incidente a las 2:37 de la tarde y aseguró que los servicios de emergencia ya se trasladaban al lugar.

En redes sociales se han difundido varios videos, en uno de ellos se muestran dos hombre semidesnudos con la ropa quemada caminando cerca de los policías que intentan alejar a la gente del sitio.

Asimismo, se muestra a una combi a la mitad de la avenida y un par de autos abandonados mientras otras personas graban el incidente.

Derivado de este incendio, agentes de Tránsito cortaron la circulación sobre Calzada Ermita Iztapalapa a partir de la avenida de las Torres para "agilizar el arribo de servicios de emergencia para atender el incendio, personal del grupo Cóndor, apoyo de helicópteros para el apoyo de lesionados".

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han revelado la cantidad de personas heridas o defunciones.

Se informa que la explosión fue en el Paradero de Santa Martha. La explosión alcanzó a varios vehículos. Autoridades reportan que hay al menos 15 personas lesionadas, entre ellas estarían menores. https://t.co/2zAXZWnCwn pic.twitter.com/WwjsAKXxdM — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 10, 2025

En contraste, en redes sociales se difunde un reporte preliminar de 16 lesionados, junto con un video de como la gente sale huyendo del puente de la Concordia cerca del paradero de Santa Martha Acatitla.

Varias imágenes muestran la columna de humo acompañada de grandes flamas que salen de la pipa de gas y rebasan el puente vehicular que pasa sobre la zona.

Al momento, los vehículos siguieron circulando pese al humo que se ve en el cielo.

Entre las medidas tomadas por las autoridades suspendieron los servicios de transporte público cercanos a punto del incendio, entre ellos la Línea 10 del Trolebús entre Constitución de 1917 - Acahualtepec y de la Línea 11 entre Chalco y Parque Tejones.