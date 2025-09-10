Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA e importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el miércoles en un evento en una universidad de Utah, según informó el colectivo.

El activista se encuentra en estado crítico en un hospital después de recibir un disparo en el cuello. Reportan que un sospechoso fue detenido.

Erick Trump lamentó lo sucedido y comentó en su cuenta de X:

"¡Charlie Kirk es un gran amigo y una persona increíble! Lara, Luke, Carolina y yo oraremos por él, su esposa Erika y sus dos hijos."

VIDEO. MOMENTO EN QUE BALEAN A CHARLIE KIRK.

🇺🇸‼️ | URGENTE — Video muestra el momento en que el influencer republicano Charlie Kirk, fue baleado durante un evento en la Utah Valley University.



Kirk fue trasladado al hospital inmediatamente. Se desconoce su estado.

EN DESARROLLO pic.twitter.com/pplmjGeS5v — UHN Plus (@UHN_Plus) September 10, 2025

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

TRUMP PIDE ORAR POR CHARLIE KIRK

"Todos debemos rezar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran tipo de principio a fin. ¡Que Dios lo bendiga!" escribió en su plataforma Truth Social.

Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó únicamente que "hubo disparos. Hemos pedido a las personas que se queden en sus hogares". Una alerta enviada a los estudiantes señaló que se había detenido una persona.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

"La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo", declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

¿QUIÉN ES CHARLIE KIRK?, ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE?

Con tan solo 31 años, Kirk tiene una influencia enorme en la política estadounidense y ha contribuido al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.