Al menos tres personas resultaron lesionadas en el tiroteo reportado este miércoles en Evergreen High School, ubicada en Denver, Colorado.

La Oficina del Sheriff del condado de Jefferson informó a través de Facebook que los lesionados en esta agresión están reportados "en estado crítico".

Por su parte, los medios estadounidenses reportaron la alerta policiaca y una fuerte presencia de elementos de seguridad en inmediaciones de la escuela secundaria.

Los primeros reportes señalan que entre los heridos podrían estar dos estudiantes y el tirador, sin embargo, este dato no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Como parte del protocolo de seguridad que despliega la policia estadounidense en estos casos, la comunidad estudiantil fue evacuada de la escuela secundaria en medio de un fuerte resguardo policiaco.

Las fotos compartidas en redes sociales por la oficina del Sheriff muestran patrullas, ambulancias y camionetas estacionadas fuera de la secundaria donde se reportó el tiroteo.

Según con datos difundidos por reporteros estadounidenses que llegaron al lugar, decenas de padres de familia están tratando de acercarse a la escuela secundaria para localizar a sus hijos.

Además, en sus imágenes muestran el paso a toda velocidad de varias patrullas con las sirenas encendidas por calles cercanas al lugar del tiroteo.

Este tiroteo en Denver ocurre a la par de otro ataque registrado horas antes en la Universidad de Utha, donde Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA e importante aliado del presidente Donald Trump, fue herido.

El activista fue trasladado de inmediato a un hospital donde está siendo atendido por una herida en el cuello, que según indican los médicos, su estado de salud se encuentra en estado crítico.

Ante este ataque, integrantes de la familia Trump se pronunciaron contra la agresión y pidieron oraciones para que Kirk salga adelante.