La pipa de gas involucrado en el vuelco y posterior explosión en un vialidad de la alcaldía Iztapalapa, que hasta el momento ha dejado 6 muertos y 90 lesionados, sí cuenta con póliza de seguros vigentes.

La empresa transportadora Silza confirmó este miércoles que se han activado las pólizas tres pólizas de seguro.

En un comunicado, la empresa expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y manifestó su apoyo a las familias afectadas, así como su preocupación por la salud de los lesionados, incluido el chofer de la unidad, quien recibe atención médica.

Silza aseguró que activó tres pólizas de responsabilidad civil contratadas con las aseguradoras Chubb, Qualitas y AXXA, las cuales cubren daños a terceros, daño moral y daños ecológicos.

La compañía también informó que mantiene comunicación con autoridades para atender las investigaciones y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

El accidente, registrado el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, generó una explosión masiva tras la volcadura de la pipa, lo que provocó víctimas mortales, decenas de heridos y múltiples daños materiales en vehículos y viviendas cercanas.