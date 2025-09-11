Las autoridades mexicanas informaron este jueves que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida el miércoles en Iztapalapa, en el sur de la capital mexicana, se elevó a 8 mientras que los heridos en estado crítico son 22.

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, detalló que de los 94 heridos, 22 están en estado crítico, 6 graves, 39 delicados, mientras que 19 han sido dados de alta.



