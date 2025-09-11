Las autoridades estadounidenses divulgaron este jueves dos imágenes de un hombre buscado por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, mientras prosigue una frenética búsqueda en la que hasta ahora se encontró un arma que se cree fue usada en el crimen.

Kirk, un influencer republicano de 31 años aliado del presidente Donald Trump, murió el miércoles luego de recibir un disparo cuando hablaba en un evento en la Utah Valley University, en la pequeña localidad de Orem.

Un rifle de alta potencia que se cree fue utilizado en el crimen fue hallado en una zona boscosa, declaró Robert Bohls, director local del FBI.

El FBI, que calificó el crimen de "ataque selectivo", dijo además que el sospechoso parecía ser joven y que hay "buenas imágenes" de video. Dos fotos de un hombre descrito como relevante para la investigación fueron publicadas en X.

Las imágenes muestran a un hombre con una gorra negra, lentes oscuros y una camiseta negra con una estampa que parece ser la bandera estadounidense.

El asesinato conmocionó a los estadounidenses, aún bajo tensiones políticas medio año después del inicio del segundo mandato de Trump.

- Kirk , martir, gigante -

A Kirk se le atribuye haber contribuido al regreso de Trump a la Casa Blanca, por su influencia en los jóvenes.

Al anunciar su muerte el miércoles, el mandatario republicano lo calificó de "mártir" y este jueves anunció que le concederá de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos.

En una ceremonia conmemorativa de los ataques del 11 de septiembre, Trump se refirió a Kirk como "gigante de su generación" y "campeón de la libertad".

Aunque se desconoce la identidad del sospechoso o la motivación del crimen, el presidente responsabilizó a la izquierda.

"Durante años, la izquierda radical comparó a maravillosos estadounidenses como Charlie a los nazis y a los peores asesinos y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable por el terrorismo que estamos presenciando", dijo el miércoles.

- Pena de muerte -

La violencia política se ha intensificado en Estados Unidos en los últimos años.

El propio Trump fue víctima de dos intentos de asesinato durante la campaña electoral de 2024.

Este año, la congresista demócrata por Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo fueron asesinados por un agresor que también hirió gravemente a otro funcionario electo local. La casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un legislador judío, fue incendiada.

El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, consideró como un "asesinato político" el ataque a Kirk, y destacó que "la pena de muerte sigue vigente en el estado de Utah".

El activista recibió un tiro en el cuello mientras disertaba ante miles de estudiantes. Kirk respondía justamente preguntas de un joven sobre tiroteos en Estados Unidos.

El momento fue recogido por varios videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales. En las grabaciones se ve a Kirk desplomarse en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Los estudiantes de la universidad describieron el ataque como "aterrador".

"Esto me hace sentir que debo tener mucho cuidado al expresar mis ideas políticas", comentó a AFP Samuel Kimball, estudiante de ingeniería informática.

- Banderas a media asta -

Padre de dos hijos y apasionado defensor de valores conservadores y cristianos, Kirk era muy conocido en el panorama político estadounidense tras cofundar la organización Turning Point USA en 2012, cuya misión era promover ideas conservadoras entre los jóvenes.

Tenía una inmensa audiencia en redes sociales y acudía regularmente a universidades para debatir en pleno campus, bajo una tienda de campaña, con los estudiantes.

Trump ordenó que las banderas fueran izadas a media asta en los edificios del gobierno federal hasta el domingo.

El vicepresidente JD Vance debe reunirse este jueves en Utah con la familia de Kirk.