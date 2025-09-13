No estamos tristes, sólo se nos metió en el ojo un “el Mundial del 2026 será el último de Cristiano Ronaldo”. Pero no sólo el de él, sino también de otras grandes figuras del futbol, amadas por muchos y seguidas por otros miles de tantos. La siguiente Copa Mundial de la FIFA será el fin de una era para varias leyendas del balompié y aquí te contamos cuáles se despedirán para que te vayas preparando porque ya no los volverás a ver en las canchas.

El Mundial del 2026 será uno de los más emotivos de la historia ya que representará el “adiós” de muchos famosos y exitosos futbolistas que se ganaron la admiración y el respeto de millones de personas alrededor del mundo.

El próximo 11 de junio de 2026 es la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y una vez que comience iniciará la cuenta regresiva para cada una de las grandes leyendas del fútbol que no volverán a jugar. Selecciones como la mexicana, la argentina, la portuguesa y la brasileña sufrirán las bajas de sus más grandes figuras de los últimos quince años.

Lionel Messi, de 38 años, es uno de los jugadores que ha manifestado que el Mundial de 2026 significaría el último de su carrera; el argentino ya ganó la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que se espera que dispute la siguiente y ese sea el final de su paso por la selección albiceleste. Su retiro representaría la despedida de uno de los más grandes futbolistas de la historia.

Del mismo modo, otra gran estrella del balompié diría “adiós” a las canchas: Cristiano Ronaldo, de 40 años, es otro de los jugadores que participaría en su último Mundial. La estrella de la selección de Portugal debutó profesionalmente el 14 de agosto de 2002 y, más de 20 años después, pondría fin a su carrera tras la Copa Mundial de la FIFA 2026. “El Bicho”, 5 veces ganador del Balón de Oro, es considerado junto con Messi, uno de los mejores jugadores de toda la historia.

La afición mexicana también despedirá a una de sus más grandes figuras de los últimos 20 años: Memo Ochoa, quien debutó en el América a los 18 años y desde entonces se convirtió en uno de los mejores porteros del mundo. En caso de ser convocado para el Mundial 2026, sería el sexto de su carrera.

Otras leyendas del fútbol que se retirarían en el Mundial 2026 son Neymar (Brasil), James Rodríguez (Colombia), Luka Modric (Croacia), Robert Lewandowski (Polonia), Heung-min Son (Corea del Sur), Harry Kane (Inglaterra), por mencionar algunos.