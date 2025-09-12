Por no dejarlo subir al Metrobús, un hombre decidió cerrarle el paso a la unidad que transportaba a decenas de usuarios sobre Reforma: las redes sociales ya apodaron a este individuo como “Lord Berrinches” , ya que fue muy grande su enojo porque no alcanzó a subirse que se puso frente al vehículo y bloqueó su paso; una usuaria grabó el momento y compartió el video para denunciar el hecho.

A diario, miles de personas en todo México se movilizan en transporte público, ya sea en Metro, camión, combi o Metrobús; si este es tu caso, seguramente te ha pasado que “se te va” el transporte y tienes que esperar a que pase otro. A pesar de que es una situación que le pasa a cualquiera, un usuario del Metrobús perdió la paciencia cuando ya no pudo abordar a la unidad.

Una usuaria grabó el momento el que el señor, de aproximadamente 50 años, se puso frente al vehículo y se negó a quitarse hasta que lo dejaran subir. De acuerdo con el testimonio compartido en la cuenta de TikTok @denitzy_7, el sujeto se molestó y tuvo que llegar un policía para intentar calmarlo.

En el video se observa al hombre ponerse frente al vehículo aprovechando que éste estaba detenido por la luz roja del semáforo; debido a esto, elementos de tránsito intervinieron e intentaron retirarlo del lugar para que la unidad pudiera continuar con su ruta, sin embargo, el hombre se mantuvo firme hasta que no le quedó de otra que moverse.

En su publicación, la usuaria escribió: “Como cuando no alcanzas a subirte al Metrobús y cierras Reforma peor que manifestante en hora pico”. Al final, el hombre apodado como “Lord Berrinches” se quitó y los usuarios que iban dentro del Metrobús reaccionaron felices y se despidieron de él diciéndole “adiós”, acción que respondió el sujeto de la misma forma.

Los internautas reprobaron la actitud del “Lord Berrinches”, ya que su furia afectó a decenas de personas; además, manifestaron que debe tener una sanción por retrasar el trayecto de los demás. “Debería tener una sanción por interrumpir las vías de comunicación”, “Qué ese tipo no logra entender que significa ‘transporte público’ no es su servicio particular”, “Generación de concreto” y “Lo que es, no tener que hacer”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.