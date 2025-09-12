Pese a que este viernes se reveló la detención de Tyler Robison, de 22 años y presunto asesino de Charlie Kirk, activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, las dudas sobre su identidad y motivos siguen al aire.

Las autoridades de Utah informaron que el joven habría sido capturado tras recibir el reporte de su ubicación por integrantes de su familia, sin embargo, por su parte, Trump dijo en una entrevista para Fox News que lo había entregado su padre.

Aunque las investigaciones sobre el ataque contra Kirk ocurrido el pasado miércoles 10 de septiembre aún continúan, han salido a la luz videos del supuesto perpetrado que han llamado la atención de los estadounidenses.

De acuerdo con el portal Daily Mail, en las redes sociales circula un video tomado en 2021 en el que presuntamente aparece Tyler Robison.

La breve grabación muestra al joven asegurando que habría recibido una carta cuyo remitente era la Universidad Estatal de Utah, mismo estado donde se ubica el instituto en el que hace un par de días dispararon contra Kirk en un evento público.

Tyler habría sido acreedor de una beca de 32 mil dólares para estudiar en esa universidad por cuatro años.

NEW: 22-year-old Tyler Robinson, the male suspect who assassinated Charlie Kirk, is seen receiving a scholarship for Utah State University, in a new video circulating online.



On Wednesday at approximately 12:20 pm MT, the suspect shot and killed Charlie Kirk during an event at… pic.twitter.com/UuLo182eMA — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 12, 2025

Al momento de leer la noticia, tanto el joven como quien está grabando el momento estallan de emoción.

Aunado a ello, otros medios destacaron el gusto que tiene Robison por las armas desde que era un niño. Mostraron fotos de su infancia y adolescencia reforzando esta idea.

Por su parte en conferencia de prensa de ayer, el gobernador de Utah, Spencer Cox, informó que cuentan con evidencias algunos casquillos de bala grabados que fueron encontrados en el rifle que las autoridades creen que se usó en el ataque, así como mensajes de una aplicación de chat atribuidos al sospechoso que un compañero de cuarto compartió con las autoridades.

Se cree que Robinson actuó solo, y la investigación está en curso, añadió Cox. Fue arrestado bajo sospecha de asesinato capital, delitos con armas y obstrucción.