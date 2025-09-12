La imagen captada tras el flamazo de la pipa de gas en Iztapalapa de un policía cargando una niña mientras camina junto a una adulta mayor, cuya ropa y cabello fueron consumidos por el fuego, se viralizó en las redes sociales y más de uno se pregunta qué pasó con la mujer.

Con los primeros reportes de medios locales del miércoles 10 de septiembre se logró identificar a la mujer. Se trata de Alicia Matías Teodoro, quien con su cuerpo logró salvar de un daño mayor a su nieta.

¿Sobrevivió la abuelita que salvó a su nieta del flamazo de Iztapalapa?

Tras una evaluación de las quemaduras que había sufrido la adulta mayor, según reportes en medios, fue internada al Hospital Magdalena de la Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Revelaron que estaba en terapía intensiva por el nivel de atención médica requerida y gravedad de las lesiones, pero conforme pasaron las horas la duda sobre su estado de salud aumentó.

Durante el transcurso de este jueves 11 de septiembre, las autoridades actualizaron la lista de personas fallecidas por la tragedia en el Puente de la Concordia, aumentando la cifra a nueve donde mencionaron el nombre de la "abuela heroica", cómo la llaman en redes sociales.

Hecho que sacudió a los cibernautas.

Horas más tarde, la mañana de este viernes, la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México admitió un error en la lista de fallecidos, asegurando que Alicia Matías continúa con vida, pero en estado de gravedad.

"Se cometió un error al incluir el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro", lamentaron.

⚠️ INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠️



La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa: pic.twitter.com/Tloh63CCKc — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 12, 2025

"Se encuentra con vida, en estado de salud grave y está recibiendo atención médica integral ", ahondó la autoridad.

Tras el error que está siendo criticado en diversas varias plataformas digitales, aseguraron que ahora están "revisando los procedimientos internos de verificación para evitar que un hecho así vuelva a repetirse".

El flamazo provocado tras la fuga de una pipa de gas que se volcó el pasado 10 de septiembre sobre Calzada Ignacio Zaragoza y Puente de la Concordia dejó más de 90 personas con diversas lesiones, como quemaduras de segundo y tercer grado.

Al corte del este viernes, las muertes confirmadas por las autoridades son de ocho personas.