Se sabe que hay colonias en la Ciudad de México en las que es complicado encontrar un lugar de estacionamiento, aun así, los conductores deben de respetar el reglamento de tránsito.

En redes sociales se viralizó, la reacción que tuvo una mujer luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) le indicaran que estaba prohibido estacionarse sobre el paso peatonal.

La nueva "lady paso peatonal" fue grabada por los agentes de tránsito de la SSC debido a que los agredió física y verbalmente.

De acuerdo con los videos compartidos, de los cuales no marca la fecha en que ocurrió el incidente o en que colonia, se muestra a un automóvil blanco tipo March estacionado sobre el cruce entre otros dos vehículos que no obstruían el lugar.

Los agentes al reportar los hechos por radio, la mujer se acerca a golpearlos y a exigirles que guarden silencio.

"¡A mí no me diga de cosas!", acusa mientras levanta el brazo al parecer con la intención de volverles a pegar.

Mientras tanto, un sujeto que al parecer acompañaba a "lady paso peatonal" intenta mover el vehículo.

Mujer que se siente toda poderosa, insulta y golpea a agentes de tránsito que la querían infraccionar por estacionarse en paso peatonal.

Mal estacionada, agresión a policías y lo peor es que queda impune.

Es tiempo de arrestar a este tipo de personas violentas#LadyPasoPeatonal

Se escucha a decir a los policías de tránsito que la mujer intentó evadir la multa atacándolos.

El presunto acompañante de esta "lady" retira unos metros el vehículo del paso, pero se baja para detener a la mujer que sigue discutiendo con los oficiales.

Hasta el momento, en las redes no se ha dado a conocer la identidad de las personas involucradas.

¿Cuál es la multa por estacionarte mal en la CDMX?

Cabe recordar que de acuerdo con el reglamento de tránsito de la Ciudad de México está prohibido estacionarse "sobre las vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales, así como vías ciclistas exclusivas, para ello es suficiente que cualquier parte del vehículo se encuentre sobre estos espacios".

Los conductores que infrinjan el artículo 30 del reglamento podrán ser multados con 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida (UMA) y se afectará con tres puntos la licencia del implicado.