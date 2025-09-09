Las redes sociales se lanzaron en contra de una mujer que utilizó un vagón del metro como su salón de belleza personal: los usuarios criticaron a la usuaria por hacerse pedicure en plena hora pico, sin importarle que decenas de personas estuvieran a su alrededor; el video se hizo viral rápidamente.

Sin duda alguna, en el metro puedes ser testigo de cosas muy extrañas o situaciones fuera de lo común; a diario, varias personas reportan a otras por comportamientos indebidos en el transporte público, ya que utilizan dicho espacio para hacer cosas que generalmente deben llevar a cabo en la privacidad de su casa.

Tal es el caso de la mujer que decidió cuidar y mejorar la apariencia de sus pies mientras se encontraba en su trayecto en el metro; en redes sociales, usuarios denunciaron a una mujer sacó una lima que sirve para quitar las asperezas y callosidades y comenzó a utilizarla sin consideración alguna.

En el video se observa que mientras se hice el “pedicure”, algunos usuarios la voltean a ver, sin embargo, nadie le pide que deje de limar la planta de su pie, a pesar de que en el piso del vagón ya hay restos de su piel.

Los hechos ocurrieron en el metro de Nueva York, no obstante, no se especifica el día ni la hora; tampoco, si la mujer recibió una sanción por dejar todo sucio el lugar.

A pesar de que se desconoce si multaron o le llamaron la atención a la mujer, los usuarios de redes sociales no perdonaron su comportamiento y manifestaron su molestia ante el suceso.

🇺🇸 | Una joven se raspa la planta del pie dejando sucio el suelo del vagón en pleno metro de Nueva York.



El acto ha generado indignación y muchos han señalado la falta de respeto hacia los demás en un espacio público tan concurrido

pic.twitter.com/KdlSOkLY9k — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 9, 2025

“ Qué falta de respeto hacia los demás en un espacio público tan concurrido ”, “ Yo lo que no entiendo es por qué el vagón entero la deja ”, “ Y los del ‘primer mundo’ son ellos ”, “ ¿En serio? Esa falta de respeto habla más de ella que de cualquier otra cosa.

Espacios públicos merecen un mínimo de consideración, no un show de suciedad gratuita ”, y “ Mala educación hacer este tipo de cosas. Cualquier tipo de aseo personal se debe hacer en un lugar privado, no en medio de espacios públicos ”, fueron algunas de las reacciones al video de la joven que se hace pedicure en el metr o.