Es bien conocido por los chilangos que viajar en el transporte público te expone a retos como viajar apretado, quedarte atorado en el tráfico y en ocasiones hasta puedes ser testigo de cómo surge un nuevo personaje digno de viralizarse en las redes sociales, aunque no suele ser por las razones correctas.

Esta vez, los pasajeros de una de las siete Líneas del Metrobús bautizaron a una mujer como: "Lady Herpes", y aunque este apodo suene controversial, aquí te explicamos el por qué del nombre.

Recientemente, se difundió un video en el que una mujer golpea con una botella de agua a un hombre para que se retire del Metrobús.

Ante el asombro del resto de los usuarios, la pasajera lo acusa de tener herpes en los ojos y el hombre se niega a moverse.

"¡Quítate!... el que está mal eres tú. Si nos está molestando tu herpes en los ojos ¿por qué no te largas?", dice la mujer mientras se escucha una risita burlona de fondo.

Según el video, al parecer un pasajero tomó el video a escondidas, por lo que no se ve la cara del sujeto.

La señora insiste en que le molesta el "herpes de los ojos" del pasajero, por lo que le pega reiteradamente y aunque al parecer el agredido amenaza con reportarla con el chofer, ella asegura que va a exigir que lo baje por el presunto padecimiento que le ve.

¡La llaman #LadyHerpes! 👀 Mujer agrede con una botella a joven en el camión, alegando que tenía herpes; el video ya se ha viralizado en redes sociales pic.twitter.com/ZkBjNVK3uV — adn40 (@adn40) September 4, 2025

"Ve háblale ahorita. Muévete. Yo no quiero en mi asiento herpes", insiste.

Los cibernautas han reaccionado al incidente cuestionando la actitud de la pasajera del Metrobús, ya que aseguran que pudo moverse al espacio designado solo para mujeres que suele tener este transporte público.

Otros expresaron su apoyo al hombre por no moverse pese a las agresiones, señalando que la mujer estaba abusando del pasajero.

Hasta el momento no se ha dado a conocer en qué Línea del Metrobús fue grabado el incidente.