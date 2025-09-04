La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la desaparición de la Flor Marian Izaguirre Pinea, quien en redes sociales es conocida por ser creadora de contenido en TikTok.

El pasado martes, las autoridades estatales emitieron una ficha de búsqueda Alerta Alba en la que se detalla la joven de 23 años de edad fue vista por última vez el lunes 1 de septiembre en Uruapan.

Detallaron que cerca de las 6:00 de la tarde se reportó que la vieron subirse a un auto color rojo tipo Río, de la marca KIA.

"Desconociéndose desde ese momento su paradero, por lo que se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito", precisó la fiscalía.

El reporte de búsqueda de la joven tiene fecha del 2 de septiembre.

La fiscalía de Michoacán informó que como señas particulares la tiktoker Marian Izaguirre tiene un lunar en el hombre derecho, una cicatriz en forma de mancha color obscuro en el mismo hombre.

La última vez que se le vio vestía un pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra y botas beige, además, portaba unos aretes en forma de corazón.

De acuerdo con la cuenta de TikTok de la influencer, el último video publicado tiene fecha del viernes 29 de agosto en el que aparece haciendo un trend con la cara maquillada de payasito.

A la fecha este video tiene un millón de reproducciones y es el que sus seguidores han estado dando seguimiento al caso tras reportarse su desaparición.

Asimismo, otras personas han usado la página de Facebook de la fiscalía de Michoacán en la que aparece la Alerta Alba de la joven para expresar su angustia por su ausencia, ya que a la fecha tiene cuatro días de que se desconoce su paradero, además de que piden a las autoridades dar información sobre el avance del caso.