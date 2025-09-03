El Consulado general de Estados Unidos en Tijuana lanzó un mensaje de alerta meteorológica para sus ciudadanos en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora debido a la tormenta tropical Lorena, que se fortaleció hasta convertirse en huracán categoría 1.

Se prevé que al acercarse a la península de Baja California la mañana del jueves 4 de septiembre, Lorena podría debilitarse nuevamente a tormenta tropical.

Actualmente, fuertes lluvias afectan Baja California Sur y la costa del Pacífico de la península. El pronóstico indica que se registrarán lluvias intensas durante el jueves, viernes y sábado en el sureste de Baja California, el norte de Baja California Sur y el suroeste del estado de Sonora.

Las condiciones de tormenta tropical continuarán en la costa del Pacífico de Baja California Sur en los próximos días.

El gobierno de EU advierte a los ciudadanos estadounidenses que permanezcan atentos al avance del huracán.

Las tormentas han generado corrientes de resaca mortales y olas gigantes, que ya han cobrado la vida de varias personas. Por ello, se recomienda evitar entrar al agua o caminar por playas durante condiciones peligrosas, seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar actualizaciones meteorológicas oficiales.

Recomendaciones y acciones a seguir:

⚠️ Precaución al viajar : Evite zonas costeras de Baja California, Baja California Sur y Sonora si es posible.

: Evite zonas costeras de Baja California, Baja California Sur y Sonora si es posible. ✈️ Vuelos : Podrían sufrir retrasos o cancelaciones; consulte con su aerolínea para información actualizada.

: Podrían sufrir retrasos o cancelaciones; consulte con su aerolínea para información actualizada. 🚧 Carreteras : Podrían verse afectadas por inundaciones y deslizamientos, especialmente en zonas de terreno escarpado. Verifique el estado de las rutas antes de viajar.

: Podrían verse afectadas por inundaciones y deslizamientos, especialmente en zonas de terreno escarpado. Verifique el estado de las rutas antes de viajar. 🚨 Refugio : Esté preparado para buscar un lugar seguro en caso de emergencia.

: Esté preparado para buscar un lugar seguro en caso de emergencia. 📝 Información local : Siga las instrucciones de funcionarios y medios locales; en caso de emergencia llame al 911.

: Siga las instrucciones de funcionarios y medios locales; en caso de emergencia llame al 911. ☁️ Monitoreo meteorológico : Consulte el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Meteorológico Nacional de México.

: Consulte el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Meteorológico Nacional de México. 🌧️ Protección Civil : Revise los sitios oficiales de Protección Civil de Baja California Sur, Baja California y Sonora para información sobre carreteras, refugios y respuesta a emergencias.

: Revise los sitios oficiales de para información sobre carreteras, refugios y respuesta a emergencias. 📲 Mantenga informados a familiares y amigos sobre su paradero mediante llamadas, mensajes o redes sociales.

sobre su paradero mediante llamadas, mensajes o redes sociales. 🖥️ Información adicional : Visite la página Crisis y desastres en el extranjero: Esté preparado del Departamento de Estado.

: Visite la página del Departamento de Estado. ✅ Registro STEP : Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas y actualizaciones de seguridad.

: Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas y actualizaciones de seguridad. 👤 Formulario de contacto de asistencia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3jwQvR0ykztNQDDOKmfHIGfDI96-Rwxl7EoJRsgUE9xe3dQ/viewform

Contacto de la Embajada y Consulados de EE.UU. en México: