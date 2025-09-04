El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alertó a pasajeros que debido a la tormenta tropical Lorena, antes huracán categoría 1, los vuelos a la región noroeste de México podrían verse afectados.

En su cuenta de redes sociales, el AICM informó que en la Ciudad de México, los reportes indican la presencia de lluvia durante el día.

"Mantente informado de las indicaciones de las autoridades de protección civil de tu entidad. Para más información consulta con tu aerolínea sobre el estatus de tu vuelo, alertaron autoridades a pasajeros.

Lorena se degradó la mañana de este jueves a tormenta tropical aunque mantendrá lluvias fuertes a torrenciales en noroeste y occidente de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT), Lorena se localizó a 205 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, ambas localidades en el estado de Baja California Sur, noroeste del país.

El fenómeno meteorológico avanza hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 110 km/h y rachas que alcanzan los 150 km/h.

El SMN previó que el sistema mantendrá lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Baja California Sur; intensas (de 75 a 150 mm) en el sur de Baja California y en el oeste y sur de Sonora; así como muy fuertes (de 50 a 75 mm) en el norte y la costa de Sinaloa y en Durango; y fuertes (de 25 a 50 mm) en Chihuahua.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado once tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.