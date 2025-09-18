Lupillo Rivera habría revelado uno de los más grandes misterios de su relación con Belinda: la razón por la cual terminaron de un día para otro cuando estaban muy enamorados. Se dio a conocer que el cantante habría cachado a la famosa con otro hombre y por esa infidelidad sucedió la ruptura.

La relación de Belinda y Lupillo Rivera sigue siendo para algunos de sus fans inesperada y un tanto extraña ya que consideran que ambas estrellas no tenían nada en común como para salir; además, señalaron que existe una diferencia de edades considerable ya que la intérprete de “Lo Siento” actualmente tiene 36 años y Lupillo, 53.

El romance que hubo entre ambas celebridades se supo casi al final, poco antes de que terminaran después de casi ocho meses juntos; Belinda nunca ha hablado del tema, sin embargo, con el paso de los años, Lupillo ha ido revelando detalles de lo enamorado que estaba de la famosa, a tal grado que se tatuó su rostro en el brazo.

Pero su noviazgo no dejó un buen sabor de boca para el cantautor mexicoestadounidense, ya que habría sufrido una infidelidad. En el podcast “Buena vibra”, Rivera dijo que su rompimiento con Belinda marcó un punto importante en su vida sentimental; de acuerdo con su versión, la ruptura se dio tras ver a la cantante tomada de la mano de otro hombre en el aeropuerto.

“La cachó con otro hombre de la mano camino a un avión rumbo a Miami”, informó un reportaje de Sale el Sol en el cual retoman la confesión de Rivera en dicho podcast. “Para mí se terminó inmediatamente, de un momento a otro. A lo que yo viví, disfruté, fue un noviazgo muy bonito, con eso me quedo”, relató.

¿Con quién le fue infiel Belinda a Lupillo Rivera?

Hasta el momento, no se conoce la identidad del hombre con el que supuestamente Belinda engañó a Lupillo Rivera. Al parecer, el cantautor no tiene intenciones de revelar el nombre.

Sin embargo, Lupillo seguirá dando detalles de su romance con Belinda ya que lanzará un libro titulado “Tragos Amargos” en el que abordará los aspectos más relevantes de su vida, incluyendo sus relaciones amorosas.

Se espera que en su nuevo libro cuente por qué se tatuó a Belinda y la razón por la cual borró dicho tatuaje como lo hizo. También, los fans quieren que cuente los pormenores de cómo se enamoraron.