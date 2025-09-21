Mientras el rey Carlos III lucha contra el cáncer, su esposa, la reina Camila, disfruta de los días sin él a bordo de un millonario yate.

De acuerdo con los informes, Camila rechazó el plan de Carlos de disfrutar de sus vacaciones de verano anuales en Escocia para salir de viaje por el Mediterráneo, frente a las costas de Grecia, a bordo del superyate Zenobia, valorado en más de 40 millones de dólares.

The Mirror informó que el rey Carlos llegó solo al Castillo de Balmoral, Escocia, sin su esposa debido a que ésta invitó a su hija Laura Lopes y a sus nietos a navegar por el Mediterráneo a bordo del yate del multimillonario Wafic David, conocido por ser un empresario y filántropo sirio-saudí.

Camila fue vista divirtiéndose como “si no tuviera ninguna preocupación”, en especial porque en las últimas semanas se ha reportado que su esposo está delicado de salud debido al cáncer que padece.

Más allá de que no estuviera acompañada del rey, una fuente señaló que Camila está siendo criticada dentro del reino por ir en contra de las restricciones económicas de la familia real que Carlos impuso cuando asumió el trono.

“No es una buena imagen para ella”, señaló el insider. “Además, ¿qué transmite? Carlos ha sido muy claro en cuanto a restringir el presupuesto real, pero Camila se da una escapada lujosa en el barco de un multimillonario”, apuntó.

Hasta el momento no se sabe si la reina pagó por el viaje vacacional o si fue una invitación simplemente. “Fue un mal momento, y quizás de mal gusto”, agregó la fuente.

“Lo triste es que a Carlos le hubiera gustado que ella se uniera a él en Balmoral durante todas las vacaciones. ¿Quién sabe cuánto tiempo le queda a Carlos, y ella se toma unas vacaciones de lujo sin él? La reina Isabel , que nunca sintió un gran afecto por Camila, debe estar revolviéndose en su tumba”, sentenció la fuente real.

Los reportes de las lujosas vacaciones de la reina surgen a la par de los rumores que afirman que se separó del rey Carlos en plena lucha contra el cáncer.

Según se comenta, los reyes ya no viven juntos y sólo se dejan ver en público como una feliz pareja por el bien de la monarquía.

“Están mostrando un frente unido en público, especialmente porque Charles está enfermo, pero entre bastidores la imagen es muy diferente”, afirmó una fuente al medio Radar Online.

“Están divorciados en todo menos en el nombre. Camila vive en Ray Mill la mayor parte del tiempo, mientras que Carlos se va a Highgrove o Clarence House. Es una fusión de apariencias e imagen de relaciones públicas en esta etapa”, reveló otra persona cercana al círculo de los reyes.