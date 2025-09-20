Meghan Markle jamás imaginó que entre el príncipe Harry y Kate Middleton habría sucedido algo, pero tras revelarse el supuesto romance que tuvieron cuando la princesa de Gales rompió brevemente con William, estalló de celos y le prohibió al duque de Sussex volver a ver a Kate. La noticia de que su esposo estuvo enamorado de la futura reina de Reino Unido fue un duro golpe para la exactriz.

Durante muchos años se ha hablado de la relación cercana que tuvieron en su momento el príncipe Harry y Kate Middleton; desde siempre se señaló que eran muy amigos, casi como hermanos, pero hasta hace poco, salió a la luz la revelación de un extrabajador del Palacio de Buckingham, quien dejó entrever que entre ellos había algo más que amistad.

Grant Harrold, exmayordomo del rey Carlos III, dijo a US Weekly que ambos eran muy buenos amigos y que Harry apoyó a Kate cuando terminó con William en 2007. “Recuerdo que cuando el príncipe William y Kate se separaron —y creo que lo dije—, ya ​​sabes, el príncipe Harry y Kate se llevaban tan bien que incluso pensé que tal vez Harry y ella acabarían juntos (…) eran muy unidos. Eran mejores amigos, y no me extrañaría que Harry pensara: ‘Bueno, es una chica guapa. Mi hermano no la quería. La tendré yo’. No me habría sorprendido en absoluto. Así que fácilmente podrían haber sido Harry y Kate”, mencionó Harrold.

Esta información del supuesto interés romántico del duque de Sussex por Kate llegó a oídos de Meghan Markle, quien inmediatamente se puso celosa y le habría ordenado a Harry alejarse para siempre de su cuñada. Los amigos de Harry contaron a RadarOnline que la duquesa le puso un “horrible ultimátum”, el cual incluiría que no hablen, convivan y tampoco se comuniquen a la distancia.

“Meghan no ha endulzado su demanda: quiere que Kate desaparezca por completo de la ecuación (…) ella considera la nostalgia de Harry por ese vínculo un peligro, y ha insistido en que rompa lazos para siempre. Para ella, aferrarse a Kate solo lo hace parecer vulnerable”, indicó una fuente.

Agregó: “Meghan envidia la cercanía que Harry alguna vez compartió con Kate. No soporta verlo añorar a alguien vinculado a la vida real de la que luchó por escapar. Para Meghan, Kate simboliza ese pasado, y está decidida a que Harry no vuelva a caer en él”.

Finalmente, el informante también aseguró que Meghan tiene celos de la princesa de Gales: “También está celosa de la cantidad de fans que tiene Kate, e incluso la ve como una rival amorosa en cierto modo, ya que sabe que es hermosa y piensa que Harry alguna vez estuvo enamorado de ella cuando empezó a salir con William".

Debido a esta situación en la que Meghan no permitiría que Harry vuelva a ver a Kate Middleton, las esperanzas de la reconciliación con la familia real se esfuman poco a poco, por lo que se prevé que el duque de Sussex jamás pueda retomar la relación con su papá, el rey Carlos III, y con su hermano, el príncipe William.