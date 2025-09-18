Donald Trump acaparó la atención durante la cena de Estado que organizó la familia real para recibirlo en el Castillo de Windsor junto a su esposa Melania Trump y varios invitados de la delegación estadounidense.

Durante su discurso hacia el rey Carlos III, Trump pareció haberle lanzado una indirecta al príncipe Harry y a su esposa Meghan Markle, quienes, se sabe, no le agradan y quiere echar fuera de Estados Unidos durante su mandato. ¿Qué dijo Trump?

Mientras dirigía su discurso al rey, el presidente de Estados Unidos lo elogió por haber criado “a un hijo extraordinario”, refiriéndose solamente al príncipe William; también elogió a Kate Middleton ignorando también el parentesco que tiene Meghan con la familia real.

“Sólo quiero decir que Su Majestad también ha criado a un hijo extraordinario en Su Alteza Real, el príncipe de Gales. Realmente asombroso. Lo hemos conocido y creo que tendrá un éxito increíble en el futuro”, señaló Trump.

Por su parte, dirigió parte de su discurso a Kate, a quien la llamó “radiante” y “hermosa”: “Melania y yo estamos encantados de visitar de nuevo al príncipe William y de ver a Su Alteza Real, la princesa Katherine, tan radiante, tan saludable, tan hermosa”.

Otro gesto que no pasó desapercibido fue que ignoró a la reina Camila en su discurso, poniendo a Kate por delante de ella y tratándola como la verdadera monarca consorte. Momentos antes de la cena, Camila también fue ignorada por Melania, que prefirió ponerle atención a Kate y dejar de hablar con ella abruptamente, a pesar de las cámaras que las grababan.

Donald Trump's full speech at his second State Visit to the UK, this time at Windsor Castle pic.twitter.com/9IrnWf95e1 — Farrukh (@implausibleblog) September 17, 2025

Además de ignorar a Camila y a los duques de Sussex como parte de la familia real británica, Trump le echó una pedrada directa a Harry diciendo que el rey era una pieza indispensable en la ayuda a los veteranos de guerra heridos, aún sabiendo que Harry tiene una fundación dedicado a este grupo de excombatientes.

Según lo que dijo Trump, Carlos III “ha ayudado a los pobres, se ha preocupado por los agricultores rurales y ha atendido a los veteranos heridos como nadie más”.

En el pasado, Donald Trump ha sido crítico con los duques de Sussex, principalmente con Harry por haber tratado a la reina Isabel II “de manera irrespetuosa” por la forma en que abandonó la familia real para mudarse con Meghan a Estados Unidos y las declaraciones que hizo en general en contra de la familia.

Luego de tomar posesión en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Trump amenazó con deportarlo y dijo que sus declaraciones sobre haber consumido drogas en algún momento de su vida era una buena razón para quitarle su visa estadounidense.