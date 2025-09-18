Iggy Azalea encendió las redes sociales con una publicación que dejó sin aliento a sus millones de seguidores.

La rapera australiana compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que posa con un diminuto bikini blanco con estampado de estrellas, dejando al descubierto su escultural figura de reloj de arena.

Posando desde la cubierta de un yate, Iggy Azalea se mostró radiante y confiada, luciendo sus curvas con orgullo. El bikini, de corte bandeau, resaltaba su cintura definida. Generó una ola de comentarios y reacciones en Instagram. Sus fans no tardaron en llenar la publicación de elogios.

Esta no es la primera vez que Iggy Azalea causa sensación con sus publicaciones en traje de baño, pero cada aparición parece superar a la anterior.

Hace poco deslumbró con una sesión de fotos en bikini negro. Una vez más, Iggy demuestra que sabe cómo robarse el show con solo una imagen.

Azalea saltó a la fama en 2014 cuando lanzó su álbum debut The New Classic, del que se desprende su éxito Fancy. Desde entonces ha ganado dos American Music Awards y tres Billboard Music Awards. Además, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Después saltó a la plataforma Only Fans para crear contenido para adultos. Sin embargo, entró a los negocios de tecnología y telecomunicaciones. “Crecer como artista y emprendedor siempre es un desafío y puede dar miedo, pero también es una parte necesaria de la vida”, dijo Iggy a Inc. Magazine.

“Creo que siempre he sido un emprendedor de corazón, incluso en mi carrera musical. Siempre me he hecho cargo de la parte comercial, además de la creativa. Veo la creatividad y los negocios como dos caras de la misma moneda, y el objetivo es dejar que se informen mutuamente. En esencia, la innovación empresarial es otro canal de creatividad”.

La estrella, quien también está a cargo de DreamVault, una plataforma de regalos digitales, ofreció este consejo a otros emprendedores: “Mantén tu visión y no temas innovar. Enfrenta los desafíos y míralos como oportunidades”.

La rapera vendió los derechos de su música y catálogo editorial hace tiempo a Domain Capital, incluyendo sus éxitos Fancy y Problem, la colaboración que tiene con Ariana Grande.

“Vendí una parte de mi catálogo a quien quería, por una cantidad que significa que no tengo que trabajar un día más en mi vida. Los amo a todos, pero la conversación está un poco más allá de su comprensión de los negocios", agregó.

Ahora también reparte su tiempo entre sus quehaceres como madre. Dio a luz a su hijo Onyx en el verano de 2020. Más tarde se separó de Playboi Carti, el padre del niño.