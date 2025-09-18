Melania Trump y la princesa Kate Middleton han dado de qué hablar las últimas horas, entre otras cosas, por las elecciones de moda que han hecho durante la actual visita de Estado de la pareja presidencial de Estados Unidos a Reino Unido.

En su reciente aparición en conjunto, durante una convivencia con un grupo de jóvenes scouts en Home Park, cerca del Castillo de Windsor, Melania y Kate fueron fotografiadas destilando estilo y belleza con looks combinados, en tendencia para este otoño.

Melania siguió el ejemplo de Kate sobre cómo llevar un conjunto en tonos cálidos, bajo una estética sencilla, pero glamorosa; usó un abrigo de gamuza en color caramelo, a juego con pantalones beige rectos; en lugar de sus característicos zapatos Louboutin, la primera dama apostó por algo más cómodo al usar zapatos estilo ballerina.

Por su parte, Kate apostó por una falda café de Ralph Lauren, una chaqueta verde oscuro con una bufanda del mismo tono atada en un moño sobre el pecho. La princesa también dejó sus zapatillas de tacón y eligió completar su look con un par de botas de gamuza marrón oscuro de tacón cuadrado.

La primera dama de Estados Unidos previamente se reunió con la reina Camila en la Casa de Muñecas del Castillo de Windsor, mientras Trump se preparaba para reunirse con el primer ministro de Inglaterra Keir Sarmer.

Esta es la segunda visita de Estado de Donald y Melania Trump; la primera ocurrió en 2019, durante su primera administración presidencial de Estados Unidos, cuando todavía estaba la reina Isabel II. Hasta el momento, Trump ha sido el único presidente que ha recibido dos invitaciones de estado británicas.

Melania Trump y Kate Middleton son el epítome de la moda; lucen en looks combinados en encuentro con scouts. Foto: AP

El rey Carlos se despidió de la pareja presidencial antes de la reunión de Trump con Keir, quien dejó Windsor solo mientras Melania se reunía con Kate.

Durante la cena de Estado que sostuvo la familia real en honor a Trump y otros invitados estadounidenses, Carlos III elogió al presidente por sus esfuerzos para llevar la paz a los países actualmente en conflicto, aunque no mencionó nombres.

Por su parte, Donald Trump se dijo encantado de haber visitado Windsor y haber convivido con los reyes.