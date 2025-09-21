Kylie Jenner se robó los suspiros de sus seguidores en Instagram luego de compartir varias tomas de sí misma en medio del rodaje de la última campaña publicitaria que hizo para promover los productos de belleza de su marca Kylie Cosmetics.

Y es que la empresaria posó luciendo como una Barbie humana, ataviada con un ajustado y revelador look rosa chicle, hecho sobre látex que destacó su silueta de infarto y curvas trabajadas. La empresaria modeló un bralette de atrevido escote, a juego de una falda de cintura baja.

Destacó su belleza sin igual con maquillaje en tonalidades rosas, además de una base clara, ligeras sombras en sus párpados y gloss rosado de su marca de maquillaje que recién lanzó a la venta. Por su parte, lució su cabellera negra alborotada con mechones voluminosos.

En la imágenes, la joven empresaria aparece posando en medio de un set fotográfico, haciendo alarde de su silueta de impacto. Antes de estas fotografías, la celebridad ya había compartido detalles de otra sesión fotográfica luciendo atuendos de látex similares.

Su actividad en redes sociales ocurre mientras circulan rumores entre sus fanáticos sobre el supuesto rompimiento de su romance con el actor Timothée Chalamet luego de dos años de relación.

La pareja levantó rumores de rompimiento debido a que no ha sido vista en público desde inicios de verano, cuando vacacionó en Saint Tropez.

Los rumores se han acentuado en los últimos días por la extraña actividad de Kylie en Instagram, donde ha compartido canciones que hablan del desamor y de rupturas amorosas

Aunado a esto, se sabe que el actor de Dune no asistió a las celebraciones por el cumpleaños número 28 de la empresaria el pasado 10 de agosto. En torno al cumpleaños, Kylie puso en sus redes sociales un extraño mensaje junto a una de las canciones de rompimiento que decía “el viernes pasado a los 27 años”, a lo que su amiga Hailey Bieber contestó: “los 28 son mejor, lo prometo”; los fans creen que ambas modelos se referían a un año difícil en la vida de Jenner.

Si bien ninguno de los dos ha dicho algo al respecto, Kylie Jenner parece estar apoyando a Chalamet en sus nuevos proyectos. Recientemente le dio like al adelanto de la película Marty Supreme que compartió Timothée en Instagram.

Luego del cumpleaños de Kylie, se informó que el actor no había podido acudir a la celebración debido a su “apretada agenda de trabajo” que está cumpliendo en Budapest con la grabación de la tercera parte de la saga Dune.