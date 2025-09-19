TE RECOMENDAMOS

Aunque solía acompañar a su esposo, , a todos sus conciertos, en el último que ofreció el cantante en Michoacán con motivo de las fiestas patrias se le vio solito. Sin embargo, él se encargó de llamar la atención de alguien más.

Se han viralizado los videos de la influencer conocida en Tiktok como Lay Marcamsa, uno de ellos titulado: "Ay angelito, ¿porque eres tan coqueto?" tomado en pleno concierto de Nodal, pero el que está causando más revuelo es uno en que se muestra al esposo de Ángela mandarle besos a la influencer.

"Contando las veces que Nodal volteó a mi palco", así arranca el reel que está llamando la atención de los cibernautas, en el que se ve a Christian en tres ocasiones mandando besos, uno de ellos tronado.

En la compilación de imágenes se muestra que el intérprete de "dime cómo quieres" voltear directamente al balcón donde estaba la influencer en al menos ocho veces.

Aunque el centro de Morelia estaba abarrotado por los festejos patrios, se escuchan los gritos de emoción cuando al parecer el cantante le coqueteaba.

Tal vez, todo hubiera quedado en suposiciones, pero el esposo de Ángela remata el encuentro de miradas lanzando con fuerza el sombrero que estuvo usando durante el evento.

Ese sombrero llevaba mensaje puesto que antes de lanzarlo, Nodal le dio un beso en el ala.

@laymarcamsa Gracias por el sombrero @Christian Nodal ❤️ #morelia #grito #nodal #fypシ゚ #15septiembre ♬ Por el Resto de Tu Vida - Christian Nodal & TINI

La emoción de Lay Marcamsa es tal que al atrapar el regalo de Christian se graba usándolo.

Incluso en el reel le agradece al cantante y lo etiqueta.

Por supuesto que este coqueteo pasó mientras en Guadalajara, Jalisco.

Aunque es sabido que el intérprete de "Los besos que te di" le gusta interactuar con su público, está vez llamó la atención de todas las redes.

Habrá que recordar que en la entrevista que le concedió a Adela Micha, el propio Nodal se describió ser una "persona con alma enamorada".

