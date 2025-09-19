Salió a la luz un dato que revelaría una parte de la historia del rompimiento de Gerard Piqué y Shakira que hasta ahora era desconocida: una fuente contó que el exfutbolista del Barcelona se arrepintió de dejar a la colombiana por Clara Chía, por lo que habría intentado volver con su expareja. “Se dio cuenta de su error” señalaron los fanáticos de la intérprete de “Ojos Así” al conocer la noticia.

La separación de Shakira y Piqué ha sido una de las más escandalosas de la industria del entretenimiento; fue en junio de 2022 cuando la entonces pareja anunció su rompimiento tras más de 10 años juntos y dos hijos en común. Desde que se dio a conocer su ruptura se especuló que el exdeportista le habría sido infiel a la estrella de Barranquilla, Colombia.

Aunque no hubo una confirmación de dicho rumor, poco tiempo después de que Piqué terminó con Shakira comenzó a salir con Clara Chía Martí, con quien actualmente lleva más de tres años de noviazgo y, se especula, estarían cerca de casarse.

Sin embargo, Gerard Piqué no habría estado del todo seguro de su romance con Chía Martí, por lo que se habría arrepentido e ido a buscar a Shakira, para que le diera una segunda oportunidad.

El paparazzi Jordi Martin reveló que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía poco antes de que se hiciera público su rompimiento. De acuerdo con el periodista, la joven y el español ya estaban juntos desde antes, pero fue en mayo de 2022 cuando Piqué habría reconsiderado volver con la madre de sus hijos.

“Piqué añora su vida familiar, añora a Shakira y decide volver al domicilio de Esplugues de Llobregat con Shakira”, aseguró Jordi, quien también dijo que esta situación habría sucedido tras una breve separación entre Gerard y Clara.

“Pero ese retorno solamente duró, dos, tres semanas, hasta que ya deciden romper definitivamente porque la relación no está bien, porque Piqué está haciendo una doble vida, porque Piqué estaba totalmente ilusionado con Clara Chía, aunque por un momento le pudo el seguir estar a lado de sus hijos, a lado de Shakira", agregó Martin.

De acuerdo con el paparazzi, el intento de Piqué de volver con Shakira no prosperó ya que la colombiana decidió lanzar el comunicado en el que hacia oficial su separación el 4 de junio de 2022.