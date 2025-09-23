Tom Cruise está furioso con Ben Affleck. ¿La razón? No soporta la idea de que el actor esté intentando reconquistar a Ana de Armas a como dé lugar. Es por esta razón que la estrella de "Misión Imposible" ha prohibido a su novia volver a ver a su ex. "Debe respetar límite y no meter las narices donde no debe", dijo Cruise a una persona cercana.

Ahora que está solo, Ben se está dando la oportunidad de retomar su vida amorosa y, entre sus planes, está el pasar el rato con alguna de sus exparejas, así lo reportó RadarOnline, medio que señaló que es por esta razón que el actor de Batman está buscando insistentemente a Ana de Armas.

Ambos famosos fueron pareja de 2020 hasta principios de 2021; el flechazo sucedió en 2019 durante el rodaje de la película Deep Water. Su relación fue muy pública, especialmente durante la pandemia, sin embargo, terminaron por diferencias en sus estilos de vida y, también, por la presión mediática.

Medios internacionales revelaron las intenciones de Affleck de volver con de Armas debido a que aún siente atracción por ella y cree que Ana no conoció la mejor parte de su personalidad. No obstante, ahora que ella es novia de Tom Cruise, Ben no ha dejado de buscarla, algo que ha molestado al famoso de Top Gun.

Una fuente le dijo al medio RadarOnline que Tom Cruise le ha ordenado a su novia que mantenga alejado a su ex Ben Affleck, ya que no confía en él. “Tom es muy territorial y no le gusta la idea de que Ben ande husmeando” contó el informante.

“Digámoslo así: Tom confía en Ana, pero no en Ben más allá de lo que puede (…) en lo que respecta a Tom, Ben debería respetar los límites y no meter las narices donde no debe”, añadió.

También, dijo que “Ben y Ana terminaron su relación como amigos y prometieron que seguirían así (…) últimamente, ha estado contactándola para intentar ver qué pasa y posiblemente pasar el rato cuando estén en la misma ciudad”.

El ganador del Oscar por Argo ha estado disfrutando de su soltería desde que terminó con Jennifer López en 2024 y, aseguran, está en un momento muy vulnerable y se siente solo. “Ben jura que no intenta robarle a Ana, pero valora su amistad y, ahora mismo se siente muy solo”.

Por su parte, de acuerdo con la fuente, Tom Cruise "no quiere que nada ni nadie arruine lo que tiene con Ana, y no tiene miedo de confrontar a Ben por esto. Ben se lo toma con naturalidad, pero lo cierto es que nunca pudo cerrar el tema tras su separación. Quiere el mismo tipo de contacto y franqueza con Ana que con su exesposa, Jen Garner. Para Cruise, sin embargo, eso es pasarse de la raya".