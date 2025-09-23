¿Nostalgia o podrá revivir un viejo amor? Katie Holmes y Joshua Jackson podrían retomar el noviazgo que tuvieron hace décadas cuando protagonizaban la serie "Dawson's Creek" en medio del nerviosismo de los amigos de la actriz.

De acuerdo con Radaronline, luego de que este par iniciara con el rodaje de la película "Happy Hours" protagonizada por ellos, empezaron las especulaciones sobre si Katie y Joshua estaban saliendo.

Aunque algunas de las personas cercanas a la actriz no estaban seguros del todo, otras aseguraron que ella "siente algo".

Katie Holmes estuvo casada con Tom Cruise por seis años, con quien tuvo una hija, Suri Cruise.

Su divorcio, anunciado en 2012, fue tan mediático por la relación que el actor tiene con la cinesiología y estresante para la actriz, que sus amistades afirman que esto ha provocado que se mantenga cautelosa cuando se trata del amor.

Sin embargo, con el posible romance que pueda resurgir en el set, los amigos de Katie se sienten preocupados, según señalan las fuentes.

Esto debido a que presuntamente Joshua Jackson es un "amante de la diversión" lo que lo mantiene desinteresado en un compromiso.

Aunque ambos oficialmente son solteros, piensan que, si resurge el amor entre ellos, en un futuro pueda causarle "angustia" en el corazón de la protagonista de "Dawson's Creek".

Las amistades de la expareja de Cruise revelaron que ella se muestra muy contenta y ha dicho sentirse emocionada porque Joshua se ha encontrado con Suri, lo que ha "sido maravilloso".

Cabe recordar que del triángulo amoroso que se vivió en esta serie noventera, surgió el noviazgo entre "Joey y Pacey" en la vida real que duró tan sólo un año, según los reportes.

En entrevistas que dio la actriz en su momento sin revelar el nombre del actor dijo que en esa época había experimentado su primer amor.

Tras el divorcio con Tom Cruise, a la actriz se la ha relacionado sentimentalmente con un examigo del actor Jamie Foxx y luego con el chef neoyorquino Emilio Vitolo Jr.