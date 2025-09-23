James Van Der Beek se ausentó este lunes a la tan esperada reunión del elenco de la serie noventera "Dawson's Creek" en el Teatro Richard Rogers en Nueva York. Dos virus estomacales lo sorprendieron en medio de su dura batalla contra el cáncer de colon.

"No puedo creer que no esté ahí, quería estar con ustedes", dijo el actor en un video pregrabado que se transmitió ante el público presente, al que también le agradeció su apoyo.

La expectativa era ver a todo el elenco original reunido sobre el escenario haciendo la lectura del avance del proyecto con el cual planean emocionar a los fans de este triángulo amoroso.

Desde el noviembre del año pasado, el actor reveló en sus redes sociales que estaba enfrentando una lucha contra el cáncer de colon, y a 10 meses de ese anuncio, reapareció visiblemente bajo de peso, pero con buena actitud.

VIDEO

Anunció que el actor Lin-Manuel Miranda, será quien a partir de ahora interprete a "Dawson Leery".

"Sí tengo un suplente. Un reemplazo ridículamente sobrecalificado que habría estado #1 en mi lista de deseos (si alguna vez hubiera soñado que estaría disponible)", escribió en sus redes.

"El papel de 'Dawson', generalmente interpretado por James Van Der Beek...Será interpretado por Lin-Manuel Miranda. (No puedo creer que acabo de escribir eso)", relató el actor.

El público presente en el teatro expresó su cariño a través de cientos de aplausos al ver el video del actor, además, en sus redes se volcaron para mandarle buenos deseos para que logre ganarle la batalla al cáncer, que según medios estadounidenses, está en fase 3.

A la reunión se presentaron varios actores del elenco original entre ellos:

Katie Holmes ( Joey )

) Joshua Jackson ( Pacey )

) Michelle Williams ( Jennifer Lindley )

) Kerr Smith ( Jack McPhee )

) Busy Philipps (Audrey)

Mary Beth Peil (Evelyn, abuela de Jen)

Mary-Margaret Humes (Gail Leery)

Actualmente, James Van Der tiene 48 años, se casó en 2010 con Kimberly, con quien tiene seis hijos.

A finales de julio, el actor aseguró que su esposa era un gran apoyo para recuperar su salud y reconoció que los cambios que estaba sufriendo estaban impactando en su familia.