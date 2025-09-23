La modelo Emily Ratajkowski capturó la atención en Instagram al presumir su envidiable silueta ataviada con un vestido negro tipo lencero.

La prenda tenía un escote abierto y profundo, así como una pierna descubierta. Elevó el glamour con tacones de vértigo y llevó un maquillaje de apariencia natural para que el atuendo fuera protagonista.

Emily Ratajkowski, de 34 años de edad, dejó suelta su cabellera lacia y posó con sensualidad ante la cámara para sumar más de 238 mil reacciones y decenas de comentarios que alabaron su belleza.

La también actriz pasó unos días en Sicilia y también publicó fotografías del festejo en Tonnara di Scopello en honor a la segunda recepción de boda de la estrella del pop Charli XCX y el baterista de The 1975, George Daniel. La pareja se casó formalmente en Londres el 19 de julio, pero se tomaron una segunda fecha para celebrar.

La nativa de SoCal nacida en Londres también publicó otra foto de ella disfrutando de “martinis en el oeste de Londres” en The Dover con su compañera de elenco de Too Much, Adwoa Aboah.

El tabloide Daily Mail informó que, el 5 de septiembre, Emily fue fotografiada besándose con el actor Austin Butler en el Waverly Inn en el West Village de Manhattan, cerca de su apartamento, lo que insinúa su último romance.

“Ratajkowski anteriormente disfrutó de ‘relaciones informales’ con el comediante francés Stéphane Bak, el ganador del Grammy Harry Styles, el DJ Orazio Rispo, el comediante Eric André, el ex alumno de SNL Pete Davidson, el artista Jack Greer y el ganador del Oscar Brad Pitt”, agrega la publicación.

Además, la estrella de redes sociales anunció que hará su debut como guionista y protagonizará la serie dramática A24 para Apple TV+ que explora la identidad femenina y la maternidad moderna con la creadora de Too Much, Lena Dunham, y la autora Stephanie Danler.

“He tenido muchas experiencias, especialmente con Lena, que vio más allá de las cosas superficiales y me dio muchas oportunidades”, dijo a la revista Variety.

En otra entrevista con CBS, reflexionó sobre su reciente cumpleaños número 34 y los objetivos que tiene para el futuro. “Bueno, siempre quise estar del otro lado de la cámara.

Cuando se trata de modelaje, hay poco control creativo. Creo que la actuación puede ser mucho más expresiva y un poco diferente. Pero como autor de un libro, creo que lo que busco es combinar todas estas cualidades”.