Después de que la semana pasada una influencer asegurara que Christian Nodal le estuvo coqueteando durante el concierto que dio en Morelia, este fin de semana Ángela Aguilar acompañó a su esposo al concierto que dio en Bogotá, Colombia.

Luego de que los rumores mencionaran que Nodal había dejado salir "su alma bien enamorada", estos fueron calmados tras difundirse los videos en los que se ve a la parejita de esposos compartiendo el escenario y miradas muy acarameladas ante cientos de fans del cantante regional mexicano.

Nodal y Ángela deleitaron a su público con la interpretación de la canción a dueto "Dime cómo quieres", bailando y sonriendo.

En todo momento Ángela buscaba tocar a Nodal, incluso cuando estuvieron frente a frente ella con su mano libre intentaba tomar la de su esposo, pero con la que él sostenía el micrófono.

Luego Nodal despidió a su esposa del escenario, no sin antes darle un beso frente al público y pedir un aplauso para ella.

Ángela Aguilar cantando con Christian Nodal ‘Dime Como Quieres’ en Bogotá y con beso al final pic.twitter.com/V6T8v0BHcH — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) September 21, 2025

El concierto de Christian en Bogotá ocurrió a una semana de los festejos patrios en México donde, según aseguró una influencer, este le estuvo coqueteando en el evento, volteando a verla constantemente y mandándole varios besos.

Enseguida, los cibernautas empezaron a criticar las imágenes, con las cuales no se pudieron confirmar que los besos y las miradas eran exclusivamente para la tiktoker, ya que ella estaba viendo el concierto desde el balcón de un edificio en el que había varias personas más.

¿Esta aparición en Bogotá calma a sus seguidores tras lo ocurrido en Morelia? Pues para varios fans de esta relación, la intervención de Ángela en el escenario demuestra que no hay ningún problema entre ellos pese a las controversias en las que han estado involucrados.