Casi cuatro años del fallecimiento de Vicente Fernández, "El ídolo de México", su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, este fin de semana levantó las sospechas de que podría estar viviendo un nuevo romance, pero al parecer la realidad es totalmente distinta.

En redes sociales se viralizó el momento en que Doña Cuquita, de 79 años, es besada por un hombre misterioso, presuntamente en uno de los conciertos que dio recientemente Alejandro Fernández en Estados Unidos.

La supuesta pareja estaba entre el público disfrutando del repertorio del tour "De rey a rey", en el que su hijo le rinde homenaje a Don Chente.

El video muestra a Doña Cuquita vestida muy elegante. De pronto se acurruca en el hombre para que la abrace y luego se besan.

El cálido momento se extendió con un cruce de miradas y sonrisas mientras coreaban una de las canciones de Alejandro.

El instante cobró fuerza en redes luego de que los cibernautas empezarán a afirmar que era el "nuevo novio de Doña Cuquita", hecho que aplaudían por darse una segunda oportunidad en el amor tras permanecer viuda por más de tres años.

Sin embargo, varios medios del espectáculo salieron a afirmar lo contrario, reportaron que no se trata de un nuevo integrante a la familia Fernández.

Al parecer se trata del hermano mayor de Doña Cuquita, identificado como Javier.

Señalaron que al concierto de Alejandro Fernández no habrían ido solos, estaban acompañados por otros miembros del lado de su familia, quienes no suelen estar bajo los reflectores.

¿Y el beso en la boca? sobre esta demostración de cariño, se dio a conocer que es la forma en que la familia de la viuda de Don Chente acostumbra a demostrar su afecto por lo que está alejado de cualquiera otra connotación.

Habrá que recordar que el mismo Vicente Fernández tenía la costumbre de besar a sus hijos en la boca, aún siendo adultos.

Hace varios años, se desató una polémica cuando en pleno escenario Chente besó a Alejandro en los labios, teniendo que aclarar que era una forma de demostrarse cariño en su familia.

Cabe aclarar que recientemente nadie la familia ha salido a aclarar la identidad o relación sentimental que tiene Doña Cuquita con su acompañante.