Luego de haber reaparecido este verano con un nuevo cambio de look, Kate Middleton fue blanco de críticas y burlas en línea por lucir una supuesta “peluca del cáncer” que, a ojos de los internautas, se veía “extraña” y “falsa”.

Hace unas semanas, la princesa Kate retomó sus compromisos reales luego de una larga lucha contra el cáncer y periodos de reposo para evitar recaídas. Tras su aparición con el príncipe William en el Museo de Historia Natural de Londres, Kate fue objeto de críticas que le causaron traumas emocionales vinculados a su apariencia.

De acuerdo con los informes, luego de reaparecer con el cabello rubio y más largo de lo normal Kate tuvo una “crisis de confianza” que la dejó “traumatizada” y la llevó a oscurecer sus mechones de nueva cuenta.

Una fuente cercana a la duquesa de Cambridge le dijo a Radar Online: “Kate regresó de sus vacaciones de verano con un sentimiento positivo, sólo para ser criticada duramente por su apariencia. Admitió que la dejó ansiosa y con dudas sobre sí misma. Después de recibir tanto cariño desde su diagnóstico, sentirse deprimida por algo trivial fue realmente duro”.

Otra fuente cercana a la princesa le dijo al medio que su regreso a las actividades reales este otoño la han puesto tensa por la lluvia de críticas que ha recibido, las burlas sobre su enfermedad y las cuestiones familiares con Harry y Meghan Markle.

“Kate siempre ha demostrado fortaleza, pero este otoño ha sido implacable. Con las tensiones familiares y las críticas a su apariencia, se han preguntado cuánto más puede soportar”, señaló el informante.

La persona cercana a Kate señala que es absurdo la forma en que la princesa ha sido puesta en jaque por su cabello de forma mediática, cuando Kate siempre ha dado una buena imagen y su reputación en el reino es impecable.

“El cabello es muy personal: es una armadura, una confianza y mucho más. Ella ha representado a este país de forma brillante y discreta. así que, por dios, déjenla en paz. ¡Qué verguenza!”, apuntó.

Ante la polémica actual, los amigos de Kate han destacado su resiliencia ante su lucha contra el cáncer y problemas familiares; además destacan que la princesa está enfocándose en su labor real y en sus hijos.

“Incluso en su peor momento, Kate logró recomponerse. Sabe que el escrutinio público es inherente al puesto, pero los comentarios crueles aún le duelen. Ahora está canalizando su energía para recuperar fuerzas y llevar a cabo su trabajo”, señalan.