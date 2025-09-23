Hailey Bieber fue captada rodando una nueva sesión fotográfica a la orilla de una piscina, en el Chateau Marmont de West Hollywood, y las imágenes están causando revuelo en redes sociales.

La modelo, de 28 años, fue fotografiada por los paparazzis haciendo una sesión ataviada con un pequeño traje de baño negro, mismo que ayudó a destacar su impresionante silueta y belleza inigualable.

Hailey usó un monokini negro, con espalda descubierta, corte alto en las piernas, cuello halter y un revelador escote profundo en V. Le sumó un par de zapatillas de tacón de aguja con cordones morados y un par de pendientes.

Algo en común de todas las tomas fue su belleza al natural, ya que, sin perder el glamour, se lució con poco maquillaje en tonos naturales y su cabello color chocolate peinado con raya de lado y mechones ligeramente ondulados.

La viralización de las fotos en redes sociales ocurrió poco después de que se informara que Hailey “fue una gran influencia” para que su esposo Justin Bieber aceptara ser el headliner del festival Coachella 2026.

De acuerdo con informes de Us Weekly, la modelo y empresaria convenció a Justin participar en el festival para compartir con sus fanáticos la música nueva que lanzó en los últimos dos meses.

"Ella lo animó y siempre está a su lado, animándolo", explicó la fuente. "Él siente que esta es la mejor manera de compartir su nueva música con sus fans y está muy emocionado por la oportunidad", citó el medio de una fuente.

"Hailey fue definitivamente la fuerza impulsora detrás de que Justin hiciera Coachella", dice la fuente luego de que el cantante canadiense rechazara varios proyectos y presentaciones este año.

"Como alguien que creció escuchando su música, ella siempre le recuerda que él es el Justin Bieber", explicaron. "Ella sabe de primera mano lo mucho que significa para sus fans verlo de vuelta en el escenario, así que le dijo: '¡Tienes que hacerlo!'".

El medio afirma que Justin ya está trabajando en lo que será su número musical con varias canciones de sus álbumes Swag I y II y otros éxitos antiguos que lo catapultaron en la estrella pop de la generación.

Hace unos días la revista Rolling Stone apuntó que el regreso de Bieber a los escenarios le significará un pago de hasta 10 millones de dólares, una cifra récord que nadie había alcanzado en el festival, ni siquiera Lady Gaga, Beyoncé o The Weeknd.